Martina Smeraldi e Malena sul set del film a luci rosse di Rocco Siffredi

Martina Smeraldi e Malena sul set del film a luci rosse diretto dal celebre divo Rocco Siffredi. La neo star del cinema adult italiano è volata in Ungheria per girare una pellicola bollente con l’ex naufraga vip barese dell’Isola dei famosi e altri attori. La dea della fellatio, come l’ha soprannominata il suo mentore Max Felicitas, ha condiviso alcune foto che la ritraggono con l’ex politica del Partito Democratico e con altri colleghi sul suo seguitissimo profilo Instagram.

Scoperta dal giovane attore adult, Max Felicitas, Martina Smeraldi è stata definitivamente lanciata dal mitologico Rocco Siffredi nel mondo a luci rosse che conta. Secondo il Rocco nazionale potrebbe diventare la nuova Malena la Pugliese. Lei sogna di diventare la nuova Moana Pozzi.

D’altronde Malena aveva già annunciato a Live – Non è la D’Urso che avrebbe girato un film a luci rosse con Martina Smeraldi: “Con Martina Smeraldi faremo un film insieme in un crescendo di trasgressioni e perversioni insieme – aveva rivelato l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ed ex politica del PD -, devo ancora testarla, non sono assolutamente in sfida, nel nostro lavoro c’è molta collaborazione”. L’attrice pugliese Malena aveva inoltre svelato che si tratterebbe di una gang bang con i suoi fan.

I fan delle due attrici sognano ad occhi aperti!

Redazione-iGossip