Martina Smeraldi e Max Felicitas a Le Iene: le dichiarazioni piccanti dei due attori a luci rosse

Martina Smeraldi e Max Felicitas sono stati intervistati da Le Iene in occasione dell’Eros Fest di Milano. La sede della Discoteca Pepenero è stata scelta come location dell’evento, organizzato a sette anni di distanza dall’ultimo MISEX, fiera erotica famosa in tutto il mondo. Il programma, come spiegato dal sito internet dell’evento, è stato piuttosto ricco: «Stand di lingerie e articoli erotici, casting di nuovi attori per la realizzazione di pellicole hard, riviste di settore ma soprattutto tante lap dancers, sexystar e le più famose po***star».

Martina Smeraldi e Max Felicitas – Foto: Instagram

La dea della fellatio, come l’ha soprannominata il suo mentore e adult scout Max Felicitas, è entrata a far parte dell’Academy del mitologico Rocco Siffredi da alcuni mesi. Il suo primo film diretto dal celebre divo del mondo adult internazionale l’ha vista come protagonista insieme con l’attrice ed ex politica del PD Malena e quasi 70 attori.

L’attrice a luci rosse, scoperta da Max Felicitas e lanciata definitivamente da Rocco Siffredi, ha raccontato senza peli sulla lingua all’inviato de Le Iene: «Mi sono fatta 200 uomini. Sono stata a Praga per lavorare con Fake Taxi, film in cui io salivo su taxi per fare se**o».

Anche il suo mentore Max non è stato da meno: «Ho scopato più di 1.500 donne. Il mio motto? Sempre duri. In più ci tengo a dirlo. Sono l’unico po**o attore italiano che paga le tasse in Italia. Scopando aiuto il Paese!». Dopo la chiara frecciatina al celebre divo internazionale del cinema adult internazionale Rocco Siffredi, Felicitas ha chiuso l’argomento con un motto patriottico: «L’Italia s’è desta. Scopatele tutte e in alto la testa».

