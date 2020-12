Martina Smeraldi in lingerie rossa su Instagram per gli auguri di Natale ai fan

Martina Smeraldi è apparsa più sexy che mai in lingerie rossa su Instagram per gli auguri di Natale ai fan. Una delle attrici a luci rosse più belle e sensuali del panorama adult italiano ed europeo ha indossato il classico cappello natalizio e ha sfoggiato le sue curve mozzafiato in alcune foto condivise con i suoi quasi 500mila follower. La sensuale e affascinante attrice sarda di film per adulti Martina Smeraldi ha mandato in tilt gli ormoni dei suoi scatenati ammiratori.

Come ben ricorderete Martina ha mosso i primi passi nel mondo adult italiano con l’attore, regista e web influencer Max Felicitas. La dea della fellatio, come l’ha soprannominata il suo mentore e adult scout Max Felicitas, è poi entrata successivamente a far parte dell’Academy del mitologico Rocco Nazionale.

La giovanissima attrice a luci rosse originaria di Cagliari ha scritto su Instagram: “Se sei stato cattivo quest’anno non ti preoccupare, ti portero? io i regali”. E poi ancora: “Buon Natale. Hai ricevuto i regali che desideravi?”.

