Martina Smeraldi ha rivelato al programma radiofonico La Zanzara di Giuseppe Cruciani e David Parenzo, che si è verificato un incidente sul set della gang bang diretta da Rocco Siffredi a cui l’attrice originaria di Cagliari ha partecipato insieme con la professoressa dell’Academy, Malena. Che cosa è successo? La neo star di film a luci rosse ha raccontato che un giovane attore ha avuto un grosso problema durante un rapporto intimo proprio con lei.

La dea della fellatio, come l’ha soprannominata il suo mentore Max Felicitas, è entrata a far parte dell’Academy del mitologico Rocco Siffredi da alcune settimane. Il suo primo film diretto dal celebre divo del mondo adult internazionale la vede come protagonista insieme con l’attrice ed ex politica del PD Malena e quasi 70 attori.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA BIOGRAFIA E LA CARRIERA DI MARTINA SMERALDI

Il nome del film non è stato ancora svelato anche se il celebre divo del cinema adult internazionale, Rocco Siffredi, ha rivelato durante un’intervista, pubblicata sul suo canale YouTube che lui ha realizzato alle due attrici a luci rosse, che probabilmente si chiamerà “Martina vs Malena, perché Martina che affronta la vera star Malena. Devo dirmi che il film sta venendo fuori al top, perché piano piano questa competizione sana sta diventando complicità e divertimento. Questa coppietta qui è esplosiva. Attenti a queste due”.

Durante le riprese di Martina vs Malena, sabato scorso a Bologna all’interno di un noto locale, uno degli aspiranti attori si è fratturato il p**e mentre era impegnato in una scena con l’attrice sarda.

“Abbiamo girato questa mega gang bang con 67 persone – ha detto Martina a La Zanzara, con la regia di Rocco. Io sarò stata in due giorni con trenta uomini. Non tutti riuscivano ad eccitarsi, altri sono venuti subito”.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA BIOGRAFIA E LA CARRIERA DI MALENA

L’attrice cagliaritana ha poi svelato: “A un certo punto a uno che faceva se**o anale con me si è rotto il pi**llo mentre era dentro, dietro. Io non mi sono accorta di nulla, mi sono girata e ho solo visto una grande chiazza di sangue sul lenzuolo. Tutti pensavano che si trattasse della rottura del filetto, poi si è scoperto che il ragazzo si era fatto una puntura per mantenere l’erezione. Probabilmente si è fatto male questa puntura, ha esagerato e si è rotto l’uretra, la canna. Adesso si deve operare, e sarà una cosa lunga. Il suo pi**llo prima di tornare normale ci metterà del tempo”.

Martina era comunque tranquilla: “Ero sicura che a me non era successo nulla, non sentivo dolore. Il sangue non era il mio. Non che non mi interessi del suo ca**o, ma se doveva accadere qualcosa meglio a lui che a me… è meglio fare cilecca che esagerare con le punture”.

Sulla questione è intervenuto anche Rocco nazionale che ha asserito: “Troppe persone fanno uso di doping pesante. Questa roba è molto pericolosa se non la sai usare. I professionisti la sanno usare, la usano con molta cautela, mentre alcuni cominciano a trapanare forte per far capire quanto sono bravi. E allora può succedere che quando è troppo duro prendi l’angolazione sbagliata e si rompe. Come la bottiglia. Ci sono passato anch’io anni fa, anche se si sono rotte due venuzze esterne alla canna”.

Redazione-iGossip