Martina Smeraldi rivela: “Mi piacciono molto le gang bang, ho già provato le ammucchiate con 15 ragazzi”

Martina Smeraldi ha rilasciato un’intervista molto piccante al programma radiofonico La Zanzara di Giuseppe Cruciani e David Parenzo in cui ha rivelato che le piacciono molto le gang bang. La giovane ragazza di Cagliari si è detta aperta a tutto, anche ad ammucchiate con 10 uomini.

Martina Smeraldi: l’intervista a La Zanzara

Scoperta dal giovane attore adult, Max Felicitas, Martina Smeraldi è stata definitivamente lanciata dal mitologico Rocco Siffredi nel mondo a luci rosse. Secondo il Rocco nazionale potrebbe diventare la nuova Malena la Pugliese. Lei sogna di diventare la nuova Moana Pozzi.

La nuova musa di Rocco Siffredi ha confessato a La Zanzara di aver già fatto ammucchiate in privato con altri 15 ragazzi: “Sì, qualche anno fa, ne avevo quindici. Un’ammucchiata”.

Martina ha spiegato di essere stata anche con una donna. Come l’hanno presa i suoi genitori? “Diciamo che non sono contenti della mia scelta – ha detto la 19enne attrice a luci rosse della Sardegna -. Con mio padre non parlo più. Mamma non è contenta, ma almeno parliamo”.

Martina Smeraldi: gli inizi della sua carriera

Sempre a La Zanzara ha spiegato come ha iniziato questa carriera nel mondo adult. “Ci penso da più di un anno e a un certo punto ho contattato uno che ha lavorato con Rocco, Max Felicitas – ha spiegato la neo attrice -. Cercava delle persone per fare dei provini e gli ho risposto via Instagram. Ci siamo incontrati e abbiamo girato delle scene. Poi a Siffredi sono arrivata attraverso un’altra persona che aveva lavorato con lui. Sono molto determinata”.

Perché ha intrapreso questo percorso? “Per il se**o – ha asserito l’attrice -, mi piace da pazzi. Ho sempre guardato video e mi ha sempre incuriosito”.

A che età l’ha fatto per la prima volta? “Il primo rapporto completo – ha detto Martina – l’ho avuto a 12 anni con un ragazzo di 15. Sono sicurissima della mia scelta. Fare l’avvocato o il notaio è troppo noioso, non mi interessa”.

Martina ha le idee abbastanza chiare. A presto con nuove news e indiscrezioni su Martina Smeraldi!

Redazione-iGossip