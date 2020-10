Martina Smeraldi rivela su Instagram Story: “Il mio seno e Lato B sono naturali”

Martina Smeraldi ha rilasciato alcune dichiarazioni, anche piccanti, ai suoi followers di Instagram Story in queste ultime ore. La bellissima e sexy attrice sarda di film per adulti ha voluto attivare la gettonatissima funzione “Fammi una domanda”. Martina Smeraldi non si è sottratta e ha risposto alle domande anche più hot e impertinenti dei suoi sostenitori.

Martina Smeraldi – Foto: Instagram

Come ben ricorderete Martina ha mosso i primi passi nel mondo adult italiano con l’attore, regista e web influencer Max Felicitas. La dea della fellatio, come l’ha soprannominata il suo mentore e adult scout Max Felicitas, è poi entrata successivamente a far parte dell’Academy del mitologico Rocco Siffredi.

La giovanissima attrice a luci rosse originaria di Cagliari ha voluto precisare ai suoi fans che non si è rifatta né il seno né il suo fondoschiena, ma soltanto le labbra perché le preferisce così.

Martina Smeraldi – Foto: Instagram

Prima di girare le scene adult, Martina ha assicurato che tutti si sottopongo al tampone anti Covid-19. Ha rivelato che all’80% dei casi, gode molto sui set a luci rosse. Ha svelato di aver rifiutato alcuni film e scene a luci rosse perché non le piacevano i produttori, i registi o il genere di pellicola in questione. I pregiudizi e gli stereotipi non hanno mai influito sulla sua vita pubblica e privata, né tanto meno sulla sua carriera di star a luci rosse.

Martina Smeraldi – Foto: Instagram

