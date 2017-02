Martina Stella sulla sua famiglia: “Disastrata, ma dal punto di vista economico”

Martina Stella ha confessato al settimanale Oggi che proviene da una famiglia disastrata, ma solo dal punto di vista economico. La bellissima attrice e modella originaria di Impruneta è nel cast di Ballando con le stelle 2017 di Milly Carlucci. Da quando è diventata famosa e popolare grazie al film L’ultimo bacio di Gabriele Muccino. Da quel momento e fino a oggi ha sempre sostenuto economicamente la sua famiglia d’origine. I suoi genitori si sono separati quando lei aveva soltanto 15 anni.

“Vengo da una famiglia disastrata – ha confidato Martina Stella al settimanale -, ma dal punto di vista economico. L’ultimo bacio mi ha salvato: ho potuto sostenere i miei, e continuo a farlo. Il film ha avuto tanto successo, non io: non guadagnavo neanche abbastanza per vivere a Roma. Non sono mai stata quella che tutti vogliono, se non per i calendari: per quelli mi offrirono veramente tanti soldi. I grandi attori possono non fare provini, non io”.

La protagonista della fiction di Canale 5 Amore pensaci tu ha raccontato: “Sentirsi abbandonata con un figlio è un fallimento difficile da superare per una donna. So di che si tratta. Avevo molto materiale emotivo personale da dare a Elena, che interpreto nella fiction: più vite hai vissuto, più sfumature puoi dare ai tuoi personaggi“.

La star del cinema italiano non ama fare bilanci e al settimanale Oggi ha precisato: “I bilanci mi stanno un po’ sulle palle: vivo il presente, penso ci sarà sempre una seconda possibilità e anche una terza. Nella vita ho realizzato più di quello che speravo – ha puntualizzato -, non tutto è andato al meglio ma anche nei momenti più bui mi sono lasciata attraversare dalla positività”.

Per quanto riguarda il suo ex fidanzato vip, il manager e imprenditore Lapo Elkann travolto qualche mese fa dall’ennesimo scandalo droga e transessuali, Martina Stella ha affermato: “Gli voglio tanto bene, come può immaginare. Lei che cosa farebbe al posto mio?”.

Oltre al famoso, narcisista ed eccentrico manager italiano nonché nipote del compianto avvocato Gianni Agnelli, l’attrice di Prima di lunedì, Un’estate ai Caraibi e Il mattino ha l’oro in bocca è stata legata sentimentalmente al campione di motociclismo Valentino Rossi, il sexy attore Primo Reggiani e Gabriele Gregorini, dal quale ha avuto la figlia Ginevra nel 2012. Da febbraio 2015 è felicemente in love con il procuratore calcistico Andrea Manfredonia. Martina Stella e Andrea Manfredonia si sono uniti in matrimonio il 3 settembre 2016.