Massimiliano Morra è gay? L’insinuazione di Guendalina Canessa e Lory Del Santo è emersa durante la puntata odierna di Pomeriggio 5, programma tv di Canale 5 condotto da Barbara d’Urso. L’ex gieffina e opinionista tv ha rivelato che secondo lei il famoso e popolare attore sarebbe omosessuale. La penserebbe così anche Lory Del Santo, come ha rivelato il direttore del settimanale di cronaca rosa Nuovo Riccardo Signoretti.

Massimiliano Morra – Foto: Instagram

L’ex moglie di Daniele Interrante ha dichiarato nel salotto tv di Barbara d’Urso: “Lo devo dire? Lo dico? Non è un’accusa, è un mio pensiero, una mia sensazione. Mentre c’era il video di Massimiliano, secondo me lui è gay. Ecco, l’ho detto. Secondo me, poi magari mi sbaglio. Mi ha sempre fatto questa sensazione, che poi mica ci sarebbe nulla di male, Sarebbe una cosa normalissima, allora secondo me lo è. Massimiliano Morra gay? Non è una certezza, questo è un mio feeling. Se è fidanzato? Non mi convince ragazzi, questa cosa non mi è chiara. Si bacia con la fidanzata? Anche io bacio i miei figli gay. […] Non è che adesso mi prendo una querela? Fidanzata di Massimino è un mio pensiero. Però c’è qualcosa che mi puzza e devo dirlo”.

Massimiliano Morra gay. Le parole della Canessa “secondo me lo è” #Pomeriggio5 pic.twitter.com/FNqIdb9ojo — Anthony Festa (@AnthonyFesta86) September 29, 2020

La padrona di casa ha rassicurato la sua ospite, ma ha detto che secondo lei Massimiliano non mente: “Tranquilla, ma uno non è che ti può querelare perché dici che è gay. Dove sta la diffamazione su un’affermazione del genere? Ovviamente non ci sarebbe nulla di strano, è normalissima questa cosa. Detto questo lui è fidanzato. Lo capite? Morra è etero, gli credo e non penso che abbia mentito. Ha una ragazza con cui sta da anni. A me Dalila poi piace, è bionda, bella e pure napoletana”.

Il caso verrà affrontato durante la prossima puntata del GF Vip 5? Staremo a vedere!