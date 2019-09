Matteo Salvini e Francesca Verdini non si sono lasciati: Rodolfo Salemi fa chiarezza

Matteo Salvini e Francesca Verdini non si sono lasciati. Lo scoop era stato lanciato alcune settimane fa dal settimanale Oggi secondo cui la figlia dell’ex parlamentare di Forza Italia, Denis Verdini, stava flirtando con l’ex tentatore di Temptation Island ed ex corteggiatore di Uomini e Donne, Rodolfo Salemi.

L’ex ministro dell’Interno del Governo giallo-verde aveva prontamente bollato il rumor come fake news: “È tre giorni che sono in giro con lei ed è tre giorni che lei mi ha mollato. Hanno sentito il tizio che lei non sente da cinque anni, è surreale. Era a Padova l’altro ieri, a Pinzolo ieri, adesso sta studiando, però è a casa mia”.

Ora è proprio l’ex corteggiatore del trono classico Rodolfo Salemi a fare chiarezza una volta per tutte sempre al settimanale Oggi: “La conosco, ma non ho mai preso con lei neanche un caffè, non ho il suo numero di telefono e questa estate non l’ho mai incontrata. Io vedo sotto questo gossip un disegno politico: attribuiscono un flirt a Francesca Verdini per colpire Matteo Salvini. Io ci sono finito dentro solo perché era più efficace prendere un volto tv, con un minimo di notorietà. Era un titolo pronto: Il tentatore ha fatto scoppiare la coppia più famosa d’Italia. C’è solo un problema: le storie che girano sono tutte inventate”.

Ma il settimanale Oggi non ci sta e ha rilanciato il pettegolezzo: “Dunque il bel Rudy e Francesca non si sarebbero mai scambiati nemmeno il numero di telefono. Eppure il nostro gossipbuster Alberto Dandolo sostiene che Salemi, appena tornato dalle vacanze, ha subito incontrato Francesca Verdini. I due hanno cenato insieme. […] Chissà se almeno durante la cena si sono ricordati di scambiarsi finalmente il numero di telefono”.

