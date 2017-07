Matteo Salvini ha lasciato Elisa Isoardi oltre 1 mese e mezzo fa per la 22enne modella musulmana di origini marocchine Ahlam El Brinis. Il settimanale di gossip Chi ha pubblicato di recente le foto dei baci di Elisa Isoardi con Matteo Placidi a Ibiza. La conduttrice tv ha pubblicato un post significativo sui social, poi rimosso: ”Il tempo mette ognuno al proprio posto. Ogni regina sul suo trono. Ogni pagliaccio nel proprio circo”. La storia d’amore di Matteo Salvini con Elisa Isoardi è finita quasi 2 mesi fa, come ha raccontato il direttore di Libero Vittorio Feltri al programma radiofonico La Zanzara di Giuseppe Cruciani e David Parenzo.

Il leader della Lega Nord ha lasciato la conduttrice tv della Rai ed è oggi in love con la 22enne modella di origini marocchine Ahlam El Brinis, cittadina italiana nata a Padova.

A tal proposito il direttore di Libero ha dichiarato al programma di Radio 24, La Zanzara: “Salvini? Ha lasciato la Isoardi un mese e mezzo fa. Cosa vuoi che gliene freghi. L’ha lasciata e quindi se ne strafrega. Se uno è stupido, si infastidisce. L’ha lasciata un mese e mezzo fa, so che l’ha abbandonata. Allora è normale che lei si consoli con un altro. Perché l’ha abbandonata? Non lo so e non me ne frega niente. L’aveva lasciata un mese e mezzo fa, trovo normale che se ne sbatta i cogli…”.

Ma dove si sono conosciuti Salvini e Ahlam El Brinis? Il settimanale Spy della Mondadori scrive: “C’è chi è convinto che tutto abbia avuto origine a causa di una notte scatenata al Papeete di Milano Marittima durante la quale Matteo Salvini ha incontrato la bella Ahlam. Lo scorso 3 giugno Matteo Salvini ha partecipato a una serata nel noto locale della Riviera romagnola magari per brindare (lui che è milanista sfegatato) alla vittoria del Real Madrid contro la Juventus. Qui, tra le varie bellezze in pista, c’era Ahlam El Brinis. La ragazza è bellissima, ha occhi profondi e magnetici che rievocano le notti d’Oriente, gambe mozzafiato e una quarta di reggiseno sempre bene in vista. Quando ha visto Salvini vicino al bar, subito si è fatta avanti per conoscerlo e fare una foto con lui, immagine che ha poi postato con un cuoricino sul suo profilo Facebook. Tra i due il muro della diversità etnico-religiosa (e le baldanzose rivendicazioni nazionaliste della Lega) si è presto sbriciolato – si continua a leggere su Spy – al cospetto della statuaria Ahlam e il party è proseguito tra altre foto ricordo e balli in pista. Ahlam ha azzardato anche alcuni passi della danza del ventre di cui è maestra per la gioia dei presenti ormai conquistati dall’esotica ballerina. Che Ahlam El Brinis sia una fan di Salvini non è poi così strano. Due anni fa la modella aveva partecipato alle selezioni di Miss Italia ed era stata duramente criticata da un gruppo di islamici radicali”.

Ahlam vorrebbe partecipare a Miss Italia e molto presto apparirà nel nuovo videoclip di Sergio Sylvestre, Turn it up.