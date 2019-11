Matteo Voltolini della Reggiana difende la fidanzata Juliette Ferrari dopo lo scandalo a luci rosse

Matteo Voltolini della Reggiana ha pubblicamente difeso la fidanzata Juliette Ferrari su Instagram Story, dopo lo scandalo a luci rosse. Come ormai sapete tutti, Matteo Voltolini e la ragazza Juliette Ferrari sono finiti al centro del gossip europeo per un video h**d in discoteca a Reggio Emilia, che immortala la coppia durante un rapporto intimo in bagno. Il video hot è poi diventato virale su WhatsApp.

I due fidanzati sono finiti al centro di uno scandalo a luci rosse, che ha varcato i confini nazionali. Ne stanno parlando infatti la stampa inglese, croata e spagnola: dal tabloid The Sun a Mundo Deportivo fino a Net.hr. Il club ha infatti deciso di sospendere il calciatore per una settimana.

«Io credo di non aver fatto niente di male – ha spiegato Voltolini nella trasmissione La Zanzara di Giuseppe Cruciani su Radio 24 – ma capisco il club perché è una cosa che fa clamore e abbiamo un regolamento interno da rispettare. Allo stesso tempo però sono sereno perché avrò modo di spiegare tutto. Non sapevo che ci fosse qualcuno che mi stava riprendendo, ho denunciato il fatto».

Il calciatore ha dato mandato al suo avvocato di denunciare chi ha girato e diffuso il video a luci rosse. Secondo alcune indiscrezioni, le indagini si sarebbero concentrate su un sospettato: si tratterebbe di un giovane giocatore di pallacanestro, presente domenica sera nella discoteca reggiana. Il ragazzo, che non è un tesserato della Grissin Bon, avrebbe quindi estorto le immagini bollenti allungandosi sopra la paratia del bagno e poi le avrebbe condivise.

Alcuni utenti avrebbero rivolto delle accuse e insulti davvero ridicoli e vergognosi alla ragazza del secondo portiere della Reggiana. Proprio per questo motivo Matteo ha condiviso una foto di coppia su Instagram Story e ha scritto: “Giulia è la mia ragazza, ci conosciamo da mesi. Ringrazio chi si è preoccupato per la mia situazione, ma quella che ha bisogno di messaggi di conforto è lei che per un semplice rapporto avuto con il suo ragazzo sta ricevendo insulti senza motivo. Grazie”.

Purtroppo la mamma degli imbecilli è sempre incinta!

Redazione-iGossip