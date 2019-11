Mattino Cinque al veleno, Giacomo Urtis attacca Alda D’Eusanio: “Sei bipolare, anche tu vai dal chirurgo e fingi di non andarci”

Mattino Cinque al veleno con un duro scontro tra il chirurgo dei vip Giacomo Urtis e la giornalista e conduttrice tv Alda D’Eusanio nel salotto di Federica Panicucci. Terreno dello scontro il boom della chirurgia estetica tra i 20enni: tanti teenager e giovani modificano viso e corpo per sentirsi più sicuri e belli.

La puntata è del 30 ottobre scorso, ma le polemiche non si placano ancora oggi. Alda D’Eusanio è contraria da sempre agli interventi estetici in tenera età e i battibecchi con il chirurgo Giacomo Urtis si sprecano. Alda ha spiegato: “Se una bella ragazza ha bisogno di gonfiarsi le labbra, qualcosa non va. La sicurezza te la dà la stima, la cura e il rispetto di te, è un problema psicologico”.

Alda D’Eusanio non sembra molto d’accordo sulla chirurgia estetica in età così giovane…#Mattino5 pic.twitter.com/27JRy8QFQQ — Mattino5 (@mattino5) October 30, 2019

Il grande amico vip del Ken umano, Giacomo Urtis, ha attaccato l’opinionista tv e giornalista: “Sei bipolare. Critichi i ragazzi, ma anche te fai uso di chirurgia, non puoi essere così a 70 anni, chi ti crede!”.

La giornalista ha prontamente replicato all’ex naufrago vip dell’Isola dei famosi Giacomo Urtis: “Non mi gonfio, non faccio le labbra a papera, vi sfido a trovare un chirurgo che mi abbia operato. Se posso fare le punturine per togliere l’aria stanca perché no, ma le bocche di queste ragazze non sono umane. Federica, io intervengo sul mio viso come fai tu”. La padrona di casa ha ribattuto: “Ognuno parli per sé!”.

Anche il Ken italiano, Angelo Sanzio del Grande Fratello, che a 30 anni ha già subito 16 operazioni, ha asserito: “Uno deve essere bello e sedurre a 20 anni, non a 70 anni come te”. Alda D’Eusanio ha osservato: “Vedremo come sarete ridotti voi a 70 anni”. Piccato anche il commento di Federica Panicucci: “A 70 anni una donna può essere bellissima e avere molto da dire, questa è una sciocchezza”.

Redazione-iGossip