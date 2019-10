Mattino Cinque, Serena Grandi ricorda l’outing sul figlio Ercole

La famosa attrice Serena Grandi ha ricordato l’outing sul figlio Edoardo Ercole durante la puntata di stamattina di Mattino Cinque di Federica Panicucci. Tema della puntata il rapporto genitori-figli. Il rapporto tra Serena e suo figlio Edoardo è stato sempre molto splendido e idilliaco.

La star del cinema italiano si è definita immensamente fortunata ad avere un figlio come Edoardo e lui ha ricambiato il pensiero: “Per me è un oracolo”. Portato fin da piccolo sui set, Ercole ha ricordato le giornate passate nelle roulotte a fare i compiti. Oggi lavora per una produzione televisiva e ha pubblicamente ringraziato la mamma per avergli mostrato ciò per cui era portato.

Poi si è affrontato il tema dell‘outing di Serena Grandi sul figlio al Grande Fratello Vip 2017: “Ho mascherato uno shock iniziale, ho fatto finta di niente e sono andata in analisi per due mesi. L’unica cosa di cui un po’ mi vergogno è di aver svelato questa cosa al Grande Fratello, ma ero esasperata e non stavo neanche bene. Avrei preferito dirlo con più dolcezza”.

Il figlio ha poi concluso: “Ho fatto in modo che questa cosa tardasse per poi arrivare nel momento giusto”.

Redazione-iGossip