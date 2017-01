Maurizio Costanzo ha parlato della vamp di Uomini e Donne Tina Cipollari e del suo antagonismo contro la dama del trono over Gemma Galgani in un’intervista rilasciata al settimanale di gossip Nuovo. Il marito della potente, famosa e apprezzata star tv Maria De Filippi ha analizzato il fenomeno Tina Cipollari, soffermandosi sul suo teatrino televisivo che va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5. “L’antagonismo contro Gemma, creato dalla stessa Tina Cipollari, è un esempio di improvvisazione molto interessante – ha rivelato il celebre conduttore tv e giornalista – Quello che ancora non ho capito, a proposito del rapporto tra la Cipollari e Gemma, è come sia nata questa forte antipatia: è quasi astio quello che Tina prova nei suoi confronti”.

Il popolare e potente conduttore tv e radiofonico ha poi aggiunto: “Talvolta sono portato a pensare, a freddo, che abbia individuato in Gemma il personaggio da contrastare e, da lì, abbia messo in piedi il teatrino. Se è così, onore al merito: c’è una certa sapienza in questa decisione e anche nella scelta di fare la guerra alla rivale”.

Nell’ultimo periodo la vamp di Uomini e Donne è finita nel mirino di Striscia la notizia e della sexy protagonista del calendario 2017 senza veli di For Men Raffaella Modugno. La rubrica Fatti e Rifatti del tg satirico di Canale 5, Striscia la Notizia ha mostrato in un filmato i vari cambiamenti di Tina dal 2001, anno in cui fece il suo debutto nel famoso e popolare programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi, al 2016. L’opinionista storica del programma pomeridiano di Canale 5 ha guardato il video e ha spazzato via questi rumor, dichiarando di aver preso solo qualche chilo in più.

Dopo la finale di Pechino Express 2016, l’ex giocatrice di basket aveva fatto a pezzi Tina Cipollari in un’intervista rilasciata al settimanale di gossip Nuovo Tv: “Lei è qualcuno solo a Uomini e Donne, fine! Credetemi, quando sta davanti alle telecamere recita un ruolo, del quale è anche molto stufa. Per questo la pagano e per questo lei continua a farlo. Quando le telecamere sono spente è una persona buona – aveva spiegato la modella -, che si lamenta sempre del suo personaggio. Vi dirò di più: è anche molto timida. Recita un ruolo per il quale è molto amata in tv, ma non è quella che vedete. È solo una falsa”. Alcuni giorni fa aveva rincarato la dose al settimanale Donna al Top: “Mi dispiace solo che quando abbiamo litigato sia andata in onda una piccola parte di quello che è successo e ovviamente a favore suo. Lei aveva sbagliato ed erano tutti dalla mia parte, ma non si è visto, mi ha rivolto delle accuse gratuite, non vere e così sono scoppiata, lei si è comportata davvero male. Ma stiamo parlando di Tina Cipollari?!?!”. In questo caso la vamp ha preferito non replicare alle accuse. Perché?