Maurizio Costanzo ha un grande sogno nel cassetto: condurre Buona Domenica con sua moglie Maria De Filippi. C’è però un grosso ostacolo: Barbara D’Urso. La chiacchierata, popolare e famosa conduttrice tv partenopea conduce Domenica Live da diversi anni riscuotendo grande successo sia in termini di share che di ascolti. Ora Alberto Dandolo ha lanciato l’indiscrezione bomba sul sito di attualità e gossip, Dagospia.

Alberto Dandolo ha lanciato la bomba: “Ai piani alti, molto alti, di Cologno Monzese circola una voce che sta diventando più chiassosa. Si mormora infatti che il mitologico Maurizio Costanzo abbia tastato le acque (non di persona) per capire la fattibilità di un suo sogno mai tramontato: condurre di nuovo Buona Domenica, magari al fianco della sua Maria”.

Ma non dovrebbero esserci problemi… per Barbara D’Urso. Perché? Dandolo ha spiegato i motivi: “Pare che Piersilvio abbia fatto orecchie da mercante: Barbara non si tocca, avrebbe chiosato perentorio anche il vecchio Silvio. E la stessa Maria, che di progetti ne ha tanti e della domenica non è così appassionata, non ha insistito…”.

Soltanto alcune settimane fa la neo 60enne conduttrice tv di Pomeriggio 5 e Domenica Live aveva smentito l’indiscrezione del settimanale di gossip Chi a Verissimo.“Voglio rispondere a quegli stolti che ogni tanto buttano lì – aveva detto l’ex dottoressa Giò – ‘La Domenica non la farà più la D’Urso, arriva questo o quello’, non è vero niente. Non credete a niente! Domenica-Barbara D’Urso è la stessa cosa, negli anni a venire, per sempre! Idem per il pomeriggio!”.

Un’intervista quella rilasciata dalla star tv di Pomeriggio 5 e Domenica Live a Verissimo che aveva scatenato la reazione piccata di un altro braccio destro dell’ex premier Silvio Berlusconi, il direttore di Chi Alfonso Signorini: “Vorrei ricordare alla signora D’Urso che la tv non è di nessuno, che la storia del piccolo schermo è piena di volti che si sono accesi e che si sono spenti nel giro di poco, pochissimo tempo. Qualcuno, poi, come lei, è più bravo di altri, porta a casa gli ascolti (i veri e unici padroni del palinsesto) e resiste nel tempo, ma nulla è per sempre. Neppure per loro. Nella mia vita ho conosciuto tante persone talmente convinte della loro eternità che hanno sacrificato l’amore dei figli, l’amore di un compagno, il rispetto della propria dignità in nome del successo e che oggi sono cadute nell’oblio. Come è giusto che sia”.

Barbara D’Urso può dormire comunque sonni tranquilli perché ha dalla sua parte il forte e convinto sostegno di Pier Silvio Berlusconi!