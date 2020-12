Maurizio Sorge critica Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis a Live – Non è la d’Urso, la coppia ribatte: “Non lo conosciamo, è tutto falso”

Maurizio Sorge ha criticato Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis durante un videomessaggio trasmesso ieri a Live – Non è la d’Urso. In realtà il noto paparazzo aveva già smontato sul nascere questa pseudo storia d’amore, a cui per la verità non crede nessuno, durante una recente diretta Instagram con il CEO ed ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci, Francesco Bettuzzi: “Storia finta, finta, finta! Ma di cosa parliamo? Una stupidaggine. Un’altra pu***nata. Magari domenica sera faranno vedere alcune scenette romantiche per Milano, ma è finta”.

Maurizio Sorge e le rivelazioni scottanti su Maria Laura De Vitis

Ieri Maurizio Sorge ha messo il carico da 90 su Maria Laura: “Quaranta giorni fa mi ha chiamato Franco, un amico che abbiamo in comune con Maria Laura De Vitis, e mi ha detto: ‘Guarda stasera abbiamo una cena con Maria Laura… lei si è stufata di questa storia con Brosio… che devo fare con Brosio? Adesso vorrebbe fare una paparazzata’. E io gli ho domandato: ‘Con chi la vorrebbe fare’. Franco mi ha risposto: ‘Guarda domani sta pure lei e ti chiamo e ne parliamo insieme’. Il giorno dopo, credo, mi ha chiamato e c’era pure lei e mi ha detto: ‘Sì, questa cosa con Brosio era per avere un po’ di visibilità. Voglio altre cose. Ora vorrei fare una paparazzata e mi affido a te’. Ho poi chiamato l’ufficio stampa di Roma che mi aveva trovato un bel ragazzo che aveva fatto alcune cose in tv. Le ho mandato la foto ed era d’accordo… soltanto che dopo era sparita. Poi ho capito perché… di Brosio si era stufata… se vuoi ho dei messaggi inequivocabili… Ma dico io: come fa Brosio, che è un giornalista e ha un certo background, a pensare che noi potremmo credere a una cosa così inverosimile?”.

CHOC, secondo Lory Del Santo non è Maria Laura a stare con Paolo Brosio per interesse, ma… il contrario! #noneladurso pic.twitter.com/9CwGmhxkig — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) December 20, 2020

Maria Laura e Brosio contro Sorge: “Non lo conosciamo, è tutto falso”

La modella e influencer Maria Laura De Vitis ha prontamente replicato: “Non ho parole. Io non lo conosco e non l’ho mai visto. Non ho mai parlato con lui al telefono… non so se questa messaggistica è falsa e non mi interessa… non ho chiesto nessuna paparazzata… è tutto falso. Questa è solo una ripresa del filone di Diego Granese. Questo paparazzo è stato pagato da Diego per farci la paparazzata falsa”. A quel punto Luxuria l’ha subito incalzata: “Allora lo conosci?”. Maria Laura ha risposto: “No, mi hanno detto che Sorge ha fatto la foto falsa… allora è lui”. Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, ha però smentito tutto: “No, Maria Laura non è lui. Te lo posso garantire”. Barbara d’Urso rivolgendosi al direttore Alessi ha affermato: “Eh sì, certo le foto le hai comprate tu per il giornale”. Brosio ha poi asserito: “Secondo te Barbara devo credere a questo qui che non so neanche chi è? Io conosco cento paparazzi. Ma questo non l’ho mai visto”. Alessi ha stoppato Brosio: “Sorge è famoso. Bisogna avere rispetto per le persone. Sorge è un paparazzo professionista”.

Dopo Jack e Rose, Harry e Sally, Noah e Allie, Sandy e Danny ora abbiamo Paolo e Maria Laura! #noneladurso pic.twitter.com/z82nGKNlMq— Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) December 20, 2020