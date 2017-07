Max Biaggi ringrazia Bianca Atzei dopo la dimissione dall’ospedale

Max Biaggi ha ringraziato pubblicamente la sua fidanzata Bianca Atzei dopo la dimissione dall’ospedale San Camillo mediante un bellissimo messaggio condiviso con i follower su Instagram. Il 46enne pilota motociclistico italiano ha iniziato una lunga fase di riabilitazione dopo il terribile incidente del 9 giugno scorso. Il quattro volte campione del mondo nella classe 250 e due volte campione mondiale Superbike si sente un sopravvissuto: “Questa volta Dio non mi ha voluto lassù”. Questa volta Max ha visto la morte in faccia…

Il compagno di Bianca Atzei ha affermato al Corriere della Sera: “Molti hanno detto che sono sempre rimasto cosciente, ma non è così, probabilmente ho anche picchiato la testa. Per i primi tre giorni, anche a causa di tutta la morfina che mi davano, ero totalmente rintronato”.

Ha visto la morte, lo sa bene Max Biaggi: “Appena mi sono ripreso, il primario della rianimazione, Claudio Ajmone Cat, mi ha spiegato la gravità del trauma e mi ha detto che con questo tipo di trauma toracico maggiore sopravvive solo il 20% dei pazienti. Lì, lo confesso, me la sono fatta addosso dalla paura”.

Questa volta Max Biaggi ha vinto la sfida più difficile della sua vita: “Dice che l’amore generato da un figlio, da una famiglia, da una compagna non lo percepisci davvero fino a quando non ti trovi sul baratro. Ho capito che non dobbiamo trattenere i sentimenti ma dare e dire quello che si ha dentro sempre, non solo nelle difficoltà. L’amore che dai torna: quello arrivatomi da ogni parte del mondo e da tanta gente sconosciuta mi ha commosso. Altro che vincere un Mondiale…”.

Ora ha deciso di non correre più… “Non mi pare saggio – ha detto Max – Mi hanno suggerito il golf. Una buona idea, sperando di non farmi male anche lì…”.

Bianca Atzei e Max Biaggi sono innamoratissimi e uniti, soprattutto in queste occasioni. Il pilota italiano ha elogiato la sua dolce metà: “Noi non ci stacchiamo mai già nella vita di tutti giorni. Avevo e ho un gran bisogno di lei. È il mio angelo custode, la persona che amo più di tutte al mondo”.

Auguri di pronta guarigione Max anche da parte della nostra redazione!