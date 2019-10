Max Felicitas a La Zanzara: “Martina Smeraldi è una dea della fellatio”

Max Felicitas è intervenuto telefonicamente al programma radiofonico La Zanzara di Giuseppe Cruciani e David Parenzo, trasmissione di Radio24 dove viene affrontata l’attualità senza tabù, censure e opinioni. Il giovane e aitante attore a luci rosse ha rivendicato la sua paternità nella scoperta della nuova stella del cinema adult italiano, Martina Smeraldi, criticando la presentatrice tv Barbara D’Urso perché durante l’ultima puntata di Live l’aveva presentata come la nuova scoperta di Rocco Siffredi.

Max Felicitas ha ribadito che è stato lui a scoprirla per primo, dopo aver ricevuto la sua richiesta di interesse via social. “Abbiamo girato la prima scena in Friuli. Era molto emozionata, ma è andata molto bene. Martina è una dea della fellatio. Tra quelle che ho provato, lei è tra le migliori. Poi è una ragazza molto curiosa”. Poi ha precisato: “Non sono in concorrenza con Siffredi… nutro massimo rispetto nei suoi confronti”.

Durante l’intervista radiofonica a La Zanzara, Max Felicitas e David Parenzo si sono scambiati insulti e offese personali. “Lei è un maiale… un porco… un suino, perché usa e recluta le ragazze!”, ha attaccato Parenzo. Max ha replicato: “Maiale sarà lei, è il mio lavoro!”. Parenzo ha incalzato: “I tuoi genitori sanno del lavoro che fai?”. Felicitas ha asserito: “I miei genitori sono totalmente contrari, perché sono della tua età“.

Redazione-iGossip