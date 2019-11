Max Felicitas sogna un threesome con Lory Del Santo e Carmen Di Pietro: il video dell’intervista a La Zanzara

Max Felicitas sogna un threesome con Lory Del Santo e Carmen Di Pietro. Il giovane attore a luci rosse ha rilasciato un’intervista bollente al programma radiofonico di Radio24, La Zanzara. Ha rivelato che guadagna e fattura circa 15mila euro al mese: “Amo l’Italia, sia ideologicamente che concretamente”. Chiaro ed esplicito riferimento al divo del cinema adult internazionale Rocco Siffredi, che lavora e fattura in Ungheria. Ha ribadito che il suo sogno erotico è l’ex ministra del Governo Renzi, Maria Elena Boschi.

Felicitas ha scoperto diverse attrici a luci rosse: da Martina Smeraldi a Lady Blue e tante altre ancora. Fin dall’adolescenza, Max ha dichiarato che le due showgirl Carmen Di Pietro e Lory Del Santo l’hanno sempre ispirato e provocato in lui grandi emozioni.

Durante l’intervista radiofonica rilasciata a Giuseppe Cruciani e David Parenzo, Felicitas ha rivelato di essere andata a letto con una signora di 65 anni che l’aveva contattato su Facebook. Finora ha avuto rapporti con oltre 1500 donne e ha ammesso di essere dipendente dal se**o. Non ha però mai avuto rapporti con transessuali e uomini. Ha poi lanciato un accorato appello a Carmen Di Pietro e Lory Del Santo: “Vorrei invitarle a cena in un bel ristorante stellato a Milano, poi per il dopocena si vedrà. Sicuramente non dipenderà da me se salire in hotel oppure no!”. Subito dopo è intervenuta in trasmissione Carmen Di Pietro che ha chiesto informazioni sull’attore: “Vuole venire a cena con me? Fammi vedere questo, Cruciani dacci questo numero”.

Redazione-iGossip