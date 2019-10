Megghi Galo sbugiarda Taylor Mega e Giorgia Caldarulo: “Storia finta, una trovata pubblicitaria molto brutta”

Megghi Galo ha sbugiardato Taylor Mega e Giorgia Caldarulo durante la puntata di ieri di Pomeriggio 5, rivelando che è una storia finta… una trovata pubblicitaria molto brutta. L’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne e web influencer ha confermato tutte le accuse che si sentono da tempo.

“La storia tra Giorgia e Taylor è una trovata pubblicitaria molto brutta. Conosco bene Giorgia – ha sottolineato – e non mi ha mai manifestato questa preferenza per le donne. In più lei mi diceva sempre che ero troppo ingenua, che credevo ancora all’amore. Lei ha sempre avuto relazioni per interesse e sicuramente anche questa lo è – ha rimarcato -. Da parte di Giorgia è tutto finito”.

A stretto giro infatti ha aggiunto: “Ho saputo che non stanno tanto tempo insieme. Quando sei agli inizi di una storia è normale passare del tempo con la persona che ti piace. Ma qui è solo un bluff”.

L’ex gieffino Biagio D’Anelli ha difeso a spada tratta Taylor Mega perché una donna che ha due milioni di follower non inventa storie d’amore finte per farsi pubblicità e fare ospitate in tv e in discoteca, ma il fotografo Alan Fiordelmondo ha simpaticamente stigmatizzato le dichiarazioni di D’Anelli in alcune divertenti Instagram Stories. Il noto paparazzo è stato il primo a smontare in diretta tv questa finta storia d’amore sempre a Pomeriggio 5 quando ha affermato che la storia della web influencer con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giorgia Caldarulo, è una bufala creata ad hoc per dare scandalo e far parlare di loro.

Qualche giorno fa anche la showgirl del programma sportivo Tiki Taka, Giorgia Venturini, ha smascherato Taylor Mega al settimanale Diva e Donna rivelando un aneddoto sulla loro esperienza sull’Isola dei famosi: “A telecamere spente mi ha fatto delle avance, mi ha detto: ‘Fidanziamoci così facciamo scandalo.’ Le ho risposto di no perché ho altri gusti, e poi non è il mio stile”.

