Melissa Satta criticata per il suo look al Cross Generation Festival: botta e risposta su Instagram

Melissa Satta è stata duramente criticata per il suo look al Cross Generation Festival 2019. La showgirl, modella ed ex velina di Striscia la notizia ha sfilato sul tappeto rosso con un tailleur argento davvero molto elegante. All’evento organizzato dalla nota rivista italiana Grazia si sono affrontati tanti temi importanti, come ambiente, futuro e social, ma anche temi come il cyberbullismo e il benessere.

La soubrette Melissa Satta ha partecipato al talk intitolato “Crescere e cambiare migliorando”. All’iniziativa hanno preso parte altre vip, tra cui la socialite Aurora Ramazzotti, le giornaliste Benedetta e Cristina Parodi e la cestista e web influencer Valentina Vignali.

La moglie del 32enne calciatore tedesco naturalizzato ghanese Kevin-Prince Boateng, che ha scelto la Fiorentina per rimanere con Melissa e il figlio Maddox, è stata criticata da un follower che ha commentato il suo look con una parola durissima: “Terribile”.

La modella e showgirl sarda non ha fatto finta di nulla, ma ha risposto per le rime: “Che finezza, complimenti”.

I fan dell’ex velina di Striscia la notizia si sono schierati tutti dalla sua parte. D’altronde i gusti come le tendenze in fatto di moda sono sempre soggettivi.

Redazione-iGossip