Melissa Satta dopo il ritorno di fiamma con Kevin-Prince Boateng pensa al secondo figlio. La showgirl, modella ed ex velina di Striscia la notizia si è raccontata al settimanale Diva e Donna.

Dopo un anno in prestito al Barcellona, il 32enne calciatore tedesco naturalizzato ghanese ha scelto la Fiorentina per rimanere con la moglie e il figlio Maddox. Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng sono tornati insieme pochi mesi fa, dopo un lungo periodo di separazione.

Ora la soubrette Melissa Satta ha rivelato a Diva e Donna: “Se guardo il futuro, sento che mi piacerebbe molto fare una piccola Melissa, o meglio una figlia femmina, una sorellina per Maddox”.

Quanto all’allontanamento da Kevin-Prince Boateng ha spiegato: “Sulla mia vita personale, come si sa, sono sempre stata molto riservata e in questi mesi non ho voluto mai rilasciare dichiarazioni su cosa sia successo. Può essere successo tutto o nulla, in realtà sono stata molto riservata perché abbiamo un bimbo da proteggere e non vorrei che i compagni di classe o le persone vicine a lui potessero strumentalizzare questa fase della nostra vita”.

La modella ed ex showgirl di Tiki Taka ha poi concluso: “Io vado sempre avanti a testa alta, ho un bambino meraviglioso che amo, credo nella famiglia e nell’amore”.

Redazione-iGossip