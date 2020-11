Melissa Satta e Kevin Prince Boateng si sono lasciati di nuovo. Lo scoop l’ha diffuso in esclusiva Dagospia. Il giornalista Giuseppe Candela ha scritto nella sua rubrica sul portale diretto da Roberto D’Agostino: “Ci hanno provato in tutti i modi a salvare il loro rapporto ma l’amore tra Kevin Prince Boateng e Melissa Satta sarebbe giunto, questa volta per davvero, al capolinea. Diversi i tentativi fatti dal calciatore e dall’ex Velina, soprattutto per l’amore che entrambi provano per il figlio Maddox, ma tra i due qualcosa si è rotto”.

La famosa showgirl e modella e il noto calciatore ghanese con cittadinanza tedesca, centrocampista o attaccante del Monza, non hanno né confermato né smentito lo scoop di Dagospia. L’ex velina di Striscia la notizia ed ex valletta di Tiki Taka ha alimentato il gossip, poiché ha eliminato il nome Boateng dal suo account Instagram, dove fino a qualche tempo fa si presentava come Melissa Satta-Boateng.

Melissa Satta dopo il Covid-19

Melissa Satta è tornata a sorridere dopo aver trascorso settimane difficili con febbre alta e tosse per via del Covid-19.

“Non è stata una passeggiata: non è detta che se hai 34 anni come me, affronterai il Covid come una normale influenza. Purtroppo per me non è stato così”, ha spiegato la sensuale soubrette Melissa Satta al Corsera.

La moglie del calciatore Kevin-Prince Boateng ha raccontato che il contagio è arrivato a casa della migliore amica del figlio: “Ci sentivamo tranquille, eravamo tra di noi, in casa, con i nostri figli, certe che non stavamo correndo alcun rischio”. Avvisata, Melissa ha fatto il tampone e ha scoperto di essere positiva: “Mi sembrava incredibile perché la mattina mi ero allenata in modo molto intenso ed ero carica di energia. Poi, lunedì notte, la febbre è salita a 39. Ero talmente stanca che per una settimana non mi sono alzata dal letto, per non rischiare di svenire: subito dopo è arrivato il bruciore al petto e la tosse. Non è stata una semplice influenza come molti dicono”.

