Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng sono tornati insieme: crisi matrimoniale superata per l’ex velina mora di Striscia la notizia e il calciatore del Sassuolo. La crisi di coppia era durata diversi mesi, a tal punto che le riviste di gossip avevano lanciato diversi rumor sui presunti e nuovi amori della showgirl e modella sarda, che sono sempre stati categoricamente smentiti dalla diretta interessata.

Melissa e Kevin di nuovo in love

In questi mesi davvero difficili e travagliati, la soubrette Melissa Satta ha sempre cercato di salvaguardare suo figlio Maddox e la sua vita familiare. Nelle ultime settimane l’ex valletta del programma tv di Italia 1, Tiki Taka, aveva smentito categoricamente il rumor sulla sua presunta liaison con Tommy Chiabra, scoop lanciato sempre dal settimanale di gossip Chi. Melissa Satta e Tommy Chiabra sono soltanto amici e nulla di più.

Dopo la vacanza di coppia in Sardegna, immortalata dai paparazzi del settimanale di gossip Chi, Melissa ha deciso di ufficializzare il ritorno di fiamma con il marito Kevin-Prince Boateng mediante alcune foto condivise con i follower su Instagram Story. La reunion è dunque ufficiale e non servono comunicati stampa o dichiarazioni ufficiali.

Lo sfogo social di Melissa contro una rivista di moda

Melissa Satta si è sfogata su Instagram per un’altra questione, prettamente lavorativa ma con riferimenti alla sua vita privata. Ha raccontato un episodio accaduto in questi giorni relativo alla cancellazione di un servizio fotografico da parte di una nota rivista, perché si era rifiutata di parlare della sua vita sentimentale.

“Vi voglio raccontare una storia poco piacevole accaduta oggi – ha spiegato l’ex velina -… domani avevo un volo alle 7 del mattino per fare uno shooting (servizio fotografico) per una nota rivista italiana… da tempo era già stato tutto deciso e concordato, dal mood al fotografo, stylist, truccatore, parrucchiere, voli aerei, trasferimenti… peccato che avevano tralasciato di concordare una cosa l’intervista… doveva essere un servizio moda, dato anche dal tipo di giornale non di certo di gossip. Invece stamattina ci è arrivata la richiesta di affiancare queste foto con delle dichiarazioni sulla mia vita privata”.

Di fronte alla richiesta di parlare del suo privato, Melissa ha opposto un netto rifiuto. “Risultato? La nota rivista ha cancellato il servizio, senza calcolare la mia professionalità – ha raccontato la modella -, decidendo quindi di tutelare esclusivamente l’interesse della testata. In questi mesi ho cercato di tutelare e proteggere la mia famiglia – ha confessato la moglie di Boateng -, ho un bimbo piccolo che va a scuola e la mia priorità è che esca il meno possibile in modo tale da proteggere anche lui da domande e curiosità della gente. Sono un personaggio pubblico e lo accetto, ma prima di tutto sono una donna e mamma che cerca di tutelare ciò che c’è di più importante, la famiglia e i figli”.

Poi lo sfogo, durissimo: “Io penso che nessuno debba sentirsi così – ha sottolineato Melissa -. Io lavoro in tv, faccio la modella. Ho sempre cercato di fare al meglio ciò che amo indipendentemente dal gossip, oggi però mi chiedo in che mondo viviamo, perché una ragazza si debba sentire obbligata ad usare la propria vita privata per lavorare?! Per fortuna ho le spalle larghe, ma spero che questo non capiti ad altre ragazze, donne, mamme che vogliono solo proteggere ciò che hanno di più caro”.

Tantissimi vip del jet set italiano, a partire da suo marito Kevin-Prince Boateng, hanno lodato la sua scelta e il suo coraggio. La modella Elisa d’Ospina ha commentato: “Ormai Melissa solo così si vende, prostituendo i sentimenti e la privacy perché ‘sei nota quindi lo devi al tuo pubblico’. Hai fatto bene, sii orgogliosa della tua scelta”. La modella ed ex moglie di Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli, ha scritto: “Many Times”.La conduttrice radiofonica e showgirl brasiliana Ana Laura Ribas ha aggiunto: “È sempre stato e sempre sarà così, gente senza rispetto, senza sentimenti nei confronti di chi è si un personaggio pubblico, ma questo non vuol dire che non abbia una parte di sé che non vuole rendere pubblico… Mely, hai fatto bene a non accettare, sei e sempre sarai al di sopra di questo squallido mondo dello spettacolo… #rispetto”. La showgirl e modella Juliana Moreira ha sottolineato: “Sei una grande Donna Mely… con la D grande e chi ti conosce davvero lo sa”.