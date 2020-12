Melissa Satta e Kevin Prince Boateng ufficializzano la separazione

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng hanno ufficializzato la separazione. Dopo settimane di rumor e gossip, la showgirl italiana e il calciatore ghanese con cittadinanza tedesca, centrocampista e attaccante del Monza, hanno comunicato la fine del loro storia d’amore. Il divorzio è dietro l’angolo.

Kevin-Prince Boateng e Melissa Satta – Foto: Instagram

Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng hanno pubblicando la stessa foto con lo stesso messaggio sui social: “Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenita?, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox”.

La notizia della separazione della coppia vip del jet set nazionale era stata annunciata lo scorso mese da Dagospia: “Ci hanno provato in tutti i modi a salvare il loro rapporto ma l’amore tra Kevin Prince Boateng e Melissa Satta sarebbe giunto, questa volta per davvero, al capolinea. Diversi i tentativi fatti dal calciatore e dall’ex Velina, soprattutto per l’amore che entrambi provano per il figlio Maddox, ma tra i due qualcosa si è rotto”.

Ora è davvero finita tra Melissa e Kevin.