Melissa Satta non rinuncia mai agli allenamenti gambe e glutei. Ottobre è il mese in cui quasi tutti tornano in palestra per mantenere la perfetta forma fisica. Tanti personaggi famosi del jet set italiano e internazionale non rinunciano alla palestra, neanche durante il periodo estivo.

La showgirl, modella ed ex velina di Striscia la notizia è sempre molto attenta alla linea e al suo fisico. La soubrette Melissa Satta ha condiviso alcune foto e anche qualche video che la ritraggono in palestra durante una sessione di allenamenti ai glutei e alle gambe.

La modella ed ex showgirl di Tiki Taka si allena duramente in palestra e si concede anche delle piccole e brevi pause tra una sessione e un’altra.

Al tempo stesso ha invitato i suoi follower a fare altrettanto: “Siete pronte a tornare in palestra questa settimana? Let’s do it!“.

Per quanto riguarda la sua vita privata, procede tutto a gonfie vele con Kevin-Prince Boateng. Dopo un anno in prestito al Barcellona, il 32enne calciatore tedesco naturalizzato ghanese ha infatti scelto la Fiorentina per rimanere con la moglie e il figlio Maddox. Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng sono tornati insieme dopo un periodo di separazione momentanea. Per il futuro, Melissa sogna di diventare mamma bis di una femminuccia.

Redazione-iGossip