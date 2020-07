Melissa Satta sensuale e irresistibile in bikini viola in vacanza in Sardegna

Melissa Satta è apparsa più sensuale e irresistibile che mai in bikini viola durante la sua vacanza a Porto Cervo in Sardegna. Dopo aver archiviato il periodo di lockdown, trascorso prima con suo marito Kevin-Prince Boateng e suo figlio Maddox in Turchia a causa della pandemia da Covid-19 e dopo con il primogenito a Milano, Melissa Satta è tornata nella sua patria.

Melissa Satta – Foto: Instagram

L’ex velina di Striscia la notizia, modella e web influencer ha condiviso diverse foto sul suo seguitissimo profilo Instagram che la ritraggono in costume durante la sua vacanza estiva 2020 a Porto Cervo. In calce ai tre scatti social, la mamma vip ha scritto in calce alle tre foto che il mare della Sardegna è il più bello.

La moglie del calciatore Kevin-Prince Boateng ha sfoggiato curve mozzafiato e un fisico davvero molto scolpito. Scatti da urlo che hanno mandato in delirio i suoi numerosi follower. Boom di like, condivisioni e commenti positivi per la soubrette e stilista sarda. Ma su un punto i suoi fan non convergono… quale? Sul fatto che il mare della Sardegna sia il più bello del nostro Paese.

Un suo follower pugliese ha scritto: “Parliamone… ha la sabbia bianca… ecco perché è cristallino… fatti un giro a San Foca (Salento) e poi scoprirai il vero Paradiso”. Un altro ha sottolineato che è bello anche il mare della Sicilia. Un’altra follower ha riportato alcune considerazioni di importanti magazine e testate giornalistiche di rilievo internazionale: “Non hanno avuto alcun dubbio i tre colossi stranieri National Geographic, Lonely Planet e New York Times nel ritenere la Puglia come la regione più bella del mondo”. Un altro ha aggiunto: “Questo campanilismo da provincialotti mi fa ridere… bellissime tutte e due, ma le Maldive del Salento vanno bene a chi alle Maldive non c’è mai stato e lo stesso vale per la piccola Tahiti sarda…”.