Melissa Satta ha sfoggiato un look super sexy e molto audace durante l’ultima puntata del programma tv di Italia 1, Tiki Taka. Ma non è stato il suo outfit sensuale a catturare l’attenzione e l’interesse del popolo della Rete, ma un altro particolare… Secondo diversi internauti la testimonial della Christmas Capsule di Sarah Chole si sarebbe presentata in studio senza mutandine. Diverse testate giornalistiche hanno rilanciato l’indiscrezione.

In molti sui social network e sui forum di calcio e gossip si sono domandati: Melissa ha dimenticato gli slip a casa? Il video è diventato virale in Rete! La bellissima e intrigante showgirl, opinionista sportiva e mamma vip Melissa Satta è intervenuta pubblicamente sulla questione per smentire seccamente questo rumor e si è detta indignata per quanto successo in questi giorni.

End of the weekend…goodnight and ready for a busy week ???? #fashionweek is coming #milano @rossoporpora.intimo #summer2017 #underwear Un post condiviso da Melissa Satta-Boateng (@melissasatta) in data: 19 Feb 2017 alle ore 14:24 PST

Amatissima e molto popolare su Instagram, Facebook e Twitter, la moglie del calciatore tedesco naturalizzato ghanese del Las Palmas Kevin-Prince Boateng ha pubblicato un lungo post sul suo profilo social e ha allegato una nota del suo legale Marcello D’Onofrio.

Buon #sanvalentino al miglior marito del mondo ? @prince09_ ? #becauseiamlucky Un post condiviso da Melissa Satta-Boateng (@melissasatta) in data: 14 Feb 2017 alle ore 09:31 PST

“Purtroppo in questi giorni è successa una cosa che mi ha colpito molto – ha scritto Melissa – Forse per la prima volte ho capito tante donne e ragazze che vengono colpite da bullismo mediatico e violate nella privacy. Prima di essere un personaggio pubblico sono una DONNA, moglie e mamma. Faccio un lavoro certamente non comune e magari non compreso da tutti ma comunque rispettabile e serio. Da 4 anni partecipo ad una trasmissione di calcio che fa parte di una testata giornalistica ma con taglio da talk show per famiglie e per ragazzi di qualsiasi età… e solo perché ho indossato una gonna – ha proseguito la showgirl – alcune menti evidentemente non sane hanno insinuato che fossi priva di biancheria intima e così la notizia su internet è diventata sempre più virale con tutta la sua gravità. Cosa ancor più grave è che è stata ripresa da alcune sedicenti testate giornalistiche come se fosse vera. Ora capisco come si arriva a tragedie come la violenza sulle donne perché ormai tutto è permesso, tutto va bene… ma non dovrebbe essere così. Le donne, le ragazze, le bambine vanno protette da questo modo di pensare e soprattutto di esternare siffatti pensieri distorti perché sta prendendo una piega pericolosa e sicuramente sbagliata”.

