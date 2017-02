Melissa Satta senza mutande a Tiki Taka? Il video spopola in Rete

Melissa Satta ha sfoggiato un look super sexy e molto audace durante l’ultima puntata del programma tv di Italia 1, Tiki Taka. Ma non è stato il suo outfit sensuale a catturare l’attenzione e l’interesse del popolo della Rete, ma un altro particolare hot! Secondo diversi internauti la testimonial della Christmas Capsule di Sarah Chole si è presentata in studio senza mutandine!

In molti sui social network e sui forum di calcio e gossip si sono domandati: Melissa ha dimenticato gli slip a casa? Intanto il video è diventato virale in Rete! La bellissima e intrigante showgirl, opinionista sportiva e mamma vip Melissa Satta non ha finora rilasciato alcun commento o dichiarazione ufficiale.

End of the weekend…goodnight and ready for a busy week ???? #fashionweek is coming #milano @rossoporpora.intimo #summer2017 #underwear Un post condiviso da Melissa Satta-Boateng (@melissasatta) in data: 19 Feb 2017 alle ore 14:24 PST

Amatissima e molto popolare su Instagram, Facebook e Twitter, la moglie del calciatore tedesco naturalizzato ghanese del Las Palmas Kevin-Prince Boateng ha fatto di nuovo gol in Rete! Tutti parlano di lei!

Buon #sanvalentino al miglior marito del mondo ? @prince09_ ? #becauseiamlucky Un post condiviso da Melissa Satta-Boateng (@melissasatta) in data: 14 Feb 2017 alle ore 09:31 PST

A presto con nuove news e indiscrezioni sull’ex velina mora di Striscia la notizia!