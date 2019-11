Mercedesz Henger adirata a Live – Non è la D’Urso: “Riccardo Schicchi non è il mio padre biologico”

Mercedesz Henger adirata e amareggiata a Live – Non è la D’Urso. La showgirl ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha dichiarato in diretta tv che Riccardo Schicchi non è stato il suo padre biologico, ma è sempre stato suo padre. L’ha cresciuta, coccolata, amata e protetta. Una decisione presa proprio in seguito a una telefonata ricevuta da un giornalista di un settimanale di cronaca rosa.

“Mia madre mi ha svelato l’identità del mio padre biologico che non è Riccardo Schicchi – ha detto la figlia di Eva Henger -. Avendo saputo che qualcuno ha fatto girare la notizia, ho preso la decisione di fare una dichiarazione dettagliata sulla verità. Questo per evitare che in alcun modo venga alterata da gossip e opinioni di persone estranee alla vicenda”.

La socialite ed ex naufraga vip ha spiegato a Barbara D’Urso che non è stata lei a divulgare questa notizia proprio perché era un segreto familiare di cui erano a conoscenza soltanto i parenti più stretti. La fidanzata dell’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi ha rivelato che sua madre le ha raccontato tutta la verità quando aveva 17 anni e stava per partire a Londra, anche se lei nutriva comunque dei sospetti.

Ora sia Mercedesz che Lucas Peracchi pensano che la persona che abbia rivelato tutto al giornalista di gossip sia proprio una persona della sua famiglia, anche se non hanno prove. Non hanno fatto il suo nome, ma il riferimento implicito era piuttosto lampante…

