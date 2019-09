Mercedesz Henger ha tradito Lucas Peracchi con Andrea Montovoli? L’indiscrezione shock è stata diffusa dall’ex tronista pluritatuato di Uomini e Donne mediante alcune Instagram Stories in cui ha condiviso un’immagine di un cervo con scritto “situazione attuale“ e poi una massima: “A volte sai già come andranno le cose ma ci speri fino all’ultimo che possa cambiare persino l’evidenza“. Poi ha rimosso tutto. Che cosa è realmente successo?

La smentita di Mercedesz Henger

La figlia dell’ex celebre diva del cinema adult, Eva Henger, ha smentito tutto su Instagram. L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha esordito così: “Di solito non rispondo a queste cavolate che fa Lucas quando è alterato… ma passare per una traditrice, cosa che non sono stata mai e mai sarò, mi fa schifo”.

Mercedesz si è poi rivolta direttamente a Lucas Peracchi: “Tu sei un geloso, dannatamente, in maniera assurda, in maniera repressa che poi quando sbotti fai delle caz….te”. Ha rivelato che l’ex tronista si è fatto prendere un po’ troppo dopo che stavano chiacchierando sull’argomento ex: “Ieri ha imprecato e io sono andata a dormire. Era alterato, aveva bevuto… lasciamo stare”. La web influencer e cantante si è poi scusata con Andrea Montovoli: “Io, Andrea, non lo sento da anni… tutta la notte su google. E si è fissato con Andrea Montovoli. Perché fa queste cose? C’è qualcosa che… (mimando il gesto della pazzia, ndr)”.

Lucas Peracchi fa mea culpa

L’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi ha poi fatto mea culpa su Instagram Story, chiedendo scusa a tutti e specificando di aver inventato tutto lui: “Non sto bene da tanto tempo”.

Ha poi concluso il suo lungo messaggio social con queste parole: “Era il mio inconscio che mi ha portato a danneggiarmi da solo, l’ho spiegato, ho parlato e ho chiesto aiuto ma non posso vincere… devo convivere così finché riesco. Scusate ancora, portate avanti i vostri sogni”.

Redazione-iGossip