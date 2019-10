Mercedesz Henger sbugiarda la madre Eva: “Lucas Peracchi non mi ha mai picchiata, chiedo scusa a chi ha subìto violenza”

Mercedesz Henger ha sbugiardato la madre Eva, rivelando su Instagram Story che il suo fidanzato Lucas Peracchi non l’ha mai picchiata. L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha stigmatizzato le durissime e forti accuse della madre Eva nei confronti dell’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne lanciate sia in tv sia sui giornali. Ha spiegato che sono tutte bugie e falsità.

La socialite ed ex naufraga vip ha esordito così: “Fino ad adesso non ho replicato e risposto perché avrei dovuto sbugiardare mia madre e magari, presa dalla foga del momento, avrei potuto insultarla. Cosa che io non ho voluto fare. Come avete potuto vedere nella mia breve carriera televisiva, io mia madre l’ho sempre difesa. Adesso mi ritrovo costretta a difendermi da lei. La situazione si è fatta molto seria. Lucas è passato per uno che mi picchia a sangue tutti i giorni, cosa che non è assolutamente vera: Lucas non mi ha picchiato. Ma secondo voi io mi faccio mettere le mani addosso senza reagire? Avrei denunciato la situazione – ha sentenziato Mercedesz -. Lei sa dove abito perché non è venuta? Dice di avermi chiamato tutti i giorni ma non è vero. Io avevo cancellato WhatsApp, ma c’erano altri mille modi per contattarmi: poteva provare a chiamarmi…”.

La fidanzata dell’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi ha poi svelato che è stata sua madre Eva a chiamare giornali e tv: “Lei stessa ha chiamato i giornali insistendo che queste notizie venissero pubblicate. Perché? Sapevo che lei provava antipatia nei confronti di Lucas – ha sottolineato -, ma una cosa del genere non me la sarei mai aspettata. Chiedo scusa a chi ha subito violenza o chi le sta subendo tutt’ora ed a tutte le persone che si sono preoccupate per me. Mia madre mi ha minacciato dopo aver girato Domenica Live e da lì l’ho bloccata veramente e non perché me l’ha ordinato qualcuno”.

Il caso continua a dividere il pubblico della Rete…

Redazione-iGossip