Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani si sono separati. Matrimonio finito per l’attrice e l’ex calciatore della Roma. La notizia della fine della storia matrimoniale di Michela e Alberto ha colto tutti di sorpresa. Il mondo del gossip è in subbuglio per la rottura di una delle coppie vip più belle e longeve del jet set nazionale.

Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani – Foto: Instagram

La 31enne attrice romana, diventata famosa come protagonista femminile del film Scusa ma ti chiamo amore (trasposizione dell’omonimo romanzo di Federico Moccia), ha ufficializzato la notizia mediante i social. Entrambi chiedono il rispetto della privacy anche per rispetto dei figli.

Michela ha annunciato su Instagram Story: “In questo momento così difficile per la vita di tutti noi, e dopo tanto dolore per quanto accaduto per il Covid-19, avremmo preferito il silenzio. Ma i tanti amici, e le tante persone che ci vogliono bene, ci chiedono da tempo di noi. Abbiamo deciso – di comune accordo e con grande rispetto reciproco – di separarci”.

Michela Quattrociocche ha aggiunto: “È stata una scelta consapevole, naturalmente sofferta, ma inevitabile. Resta un grande affetto tra di noi, quali genitori che sono e restano orgogliosi di aver costruito una bellissima famiglia, con due figlie meravigliose, che saranno al centro della nostra vita”.

Il messaggio social dell’ex coppia vip dello star system nazionale si conclude così: “Chi ci vuole bene saprà rispettare la nostra privacy, soprattutto per la serenità e per la tutela delle nostre figlie. Per questo, da oggi, non parleremo più, di tutto ciò, con nessuno. Grazie. Alberto e Michela”.

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno che ha gettato nello sconforto i fan dell’ormai ex coppia vip dello show business italiano.

La storia d’amore di Alberto e Michela

Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche sono diventati genitori per la prima volta di Aurora il 18 aprile 2011. Il 4 luglio 2012 si sono uniti in matrimonio. La seconda figlia della coppia, Diamante, è nata il 3 novembre 2014. Dopo 8 anni di matrimonio, la coppia vip si è separata.