Michelle Delmiglio disperata per il lavoro: il drammatico appello su Instagram e Facebook

Michelle Delmiglio è davvero disperata e adirata perché da diversi anni non riesce a trovare un lavoro. Ultimamente anche la sua richiesta di reddito di cittadinanza è stata più volte respinta. Il suo appello davvero molto accorato e drammatico è stato condiviso sulle sue pagine Facebook, Instagram e Twitter. Successivamente Giuseppe Cruciani e David Parenzo del programma radiofonico La Zanzara hanno voluto ascoltare la sua denuncia sociale.

“Abito con mio padre – ha detto l’attivista per i diritti lgbt al programma radiofonico La Zanzara -, che è un pensionato dell’Arma dei carabinieri. Ho chiesto aiuto a tutti, dall’ufficio sociale al personale dell’Inps. Io sto chiedendo solo un lavoro. Ho fatto la lavapiatti, la barista e l’addetta al call center… sono disposta a lavorare anche gratis con il reddito di cittadinanza”.

La giovane transessuale ha poi concluso il suo intervento tra le lacrime: “Sono stata messa alla gogna per essermi esposta in tv. Non ho i soldi e non voglio fare la prostituta”.

Cruciani e Parenzo hanno condiviso la disperata richiesta di lavoro di Michelle e hanno invitato i radioascoltatori, che vorrebbero aiutarla, a contattare la redazione del programma di Radio24 per poi mettersi in contatto direttamente con l’ex barista bresciana. Anche noi condividiamo questo appello e facciamo un grosso in bocca al lupo a Michelle. Non bisogna mollare mai!

