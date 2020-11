Michelle Hunziker sul marito Tomaso Trussardi: “Abbiamo alti e bassi”

Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi sono in crisi? Periodo difficile per una delle coppie vip più famose d’Italia? La famosa e popolare conduttrice tv svizzera naturalizzata italiana ne ha parlato a Verissimo. Durante l’ultima puntata del programma tv condotto da Silvia Toffanin ha svelato che dopo sei anni di matrimonio e due figlie, Sole, 7 anni, e Celeste, 5, hanno “alti e bassi”.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi – Foto: Instagram

La presentatrice tv di Striscia la notizia Michelle Hunziker ha raccontato: “A che punto siamo dopo sei anni di matrimonio? Non ho ancora avuto tempo di fare un bilancio! La grande sfida è cercare di farcela, di camminare con mio marito fino alla fine dei miei giorni. Ci sono ‘up and down’ per tutti!”.

La star tv Michelle Hunziker ha poi precisato: “Ora penseranno a casa: siamo in crisi! No, non siamo in crisi, ma non è facile per nessuno. Vale la pena fare di tutto per cercare di far funzionare. In questa epoca abbiamo una grande resilienza nel lavoro e invece spesso scappiamo in amore. Per me è diventata la più grande sfida della mia vita”.

Si è poi soffermata sul suo rapporto con la primogenita, Aurora Ramazzotti, che viene spesso presa di mira dagli haters: “Siamo cresciute insieme. Ha avuto sempre questo confronto con me, già da ragazzina. Aveva 13-14 anni, le facevano le foto e scrivevano: ‘La figlia della Hunziker è piena di cellulite’. Ho cercato di proteggerla ma questa cosa l’ha traumatizzata molto. Da lì fino a poco tempo fa non è più venuta in spiaggia in costume con me”.

Ora ha imparato a ignorare le critiche: “Adesso fa sport, è più sicura di sé. Aurora ha dimostrato molto coraggio a mostrarsi sui social al naturale, in quella foto senza filtri (in cui mostra i brufoli, ndr.). Lei vorrebbe entrare nel mondo dello spettacolo, ma sta anche studiando”.