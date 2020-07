Miky Falcicchio annuncia nuovi progetti: Notte Rosa Toritto 2020, concorsi di bellezza e progetti cinematografici

Miky Falcicchio ha annunciato diversi e nuovi progetti sui suoi profili social, Instagram e Facebook: Notte Rosa Toritto 2020, concorsi di bellezza e progetti cinematografici. Dopo un periodo davvero difficile e triste per tutti gli italiani a causa della diffusione del nuovo Coronavirus, che ha messo in ginocchio tanti settori dell’economia nazionale e in particolar modo il mondo degli eventi e dello spettacolo, il fashion testimonial ed event manager pugliese ha in riserbo grosse novità e diversi progetti per l’imminente futuro.

Il protagonista della prima ed esclusiva capsule collection uomo del marchio di calzature Carla Sanchez, Miky Falcicchio, fashion testimonial insieme alla brand ambassador Raffaella Di Caprio, ha esordito così: “Non ero così felice da febbraio 2020, prima che tutto si fermasse, prima del Covid-19. In questi mesi ho dovuto ricominciare da capo, dimenandomi tra quanto fosse fattibile fare e cosa (ancora oggi) non è possibile realizzare. Così ho scelto di non rischiare, ma nel frattempo ricevevo proposte professionali per il prossimo autunno”.

Il titolare dell’Academy Fatti per il Successo ha poi proseguito: “Non proprio soddisfatto, iniziavo a tessere una nuova rete di collegamenti, molto più estesa, sempre in rigoroso silenzio. Oggi però posso accennare giusto qualcosa, perché a settembre sarà mio il coordinamento di un importante progetto cinematografico (girato tra Puglia e Roma) distribuito poi da una grande società di streaming di film e serie TV”.

E poi ancora: “Sempre nei prossimi mesi presterò (con vero piacere) il mio volto per una campagna pubblicitaria nazionale e futura collaborazione (con i miei assistiti) ad una produttrice di alta bigiotteria (uomo – donna) e ancora prima conoscitrice di metalli e pietre preziose. Non per ultimo e certamente non meno importante, dal 2021 tornerò con due nuovi concorsi di bellezza, insieme ad un grande professionista e personaggio televisivo che stimo moltissimo”.

Per poi concludere: “In questi giorni però, prima di ripartire con questi e altri progetti, mi dedicherò alla realizzazione della #notterosatoritto 2020. Per seguirmi, essere aggiornati e perché no, partecipare ai prossimi eventi seguitemi su Instagram e Facebook”.