Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono già separati. Matrimonio finito dopo 8 mesi per la popstar americana e l’attore australiano. La notizia shock è stata diffusa da People. I fan dell’ormai ex coppia vip dello show business internazionale sono rimasti senza parole.

La fonte ha rivelato a People che Miley Cyrus e Liam Hemsworth sono rimasti in ottimi rapporti ed entrambi continueranno ad occuparsi degli animali domestici che hanno adottato nel corso della loro altalenante relazione d’amore.

Soltanto un mese fa Miley aveva dichiarato a Elle di essere attratta dalle donne: “Il mio matrimonio è unico e non permetto alla gente di entrarci, perché è complesso e fuori dagli schemi. Ho un relazione eterosessuale – aveva spiegato l’ex star della Disney -, ma sono ancora molto attratta dalle donne. Non voglio avere figli. Se non vuoi avere bambini, le persone sono dispiaciute per te. Pensano che tu sia una stro**a senza cuore, incapace di amare. Perché pensiamo che l’amore sia mettere noi in secondo piano e la persona che ami al primo? Se ami te stesso allora ti metti al primo posto”.

Ora sono entrambi sul “mercato”.

