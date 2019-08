Miley Cyrus fa chiarezza: “Non ho mai tradito Liam Hemsworth, non sono bugiarda”

Miley Cyrus ha voluto fare chiarezza una volta per tutte su Twitter, dopo che si era diffusa l’indiscrezione relativa a un suo tradimento ai danni dell’ex marito Liam Hemsworth.

La notizia della fine del loro matrimonio, durato soltanto 8 mesi, era stata annunciata da People alcune settimane fa e aveva lasciato tutti senza parole. Hemsworth dopo la separazione da Miley Cyrus aveva dichiarato sui social: “Ti auguro salute e felicità per il futuro”.

Subito dopo si era diffuso lo scoop sulla love story di Miley con la blogger Kaitlynn Carter. Ora l’ex star di Hannah Montana ha cinguettato: “Posso accettare il fatto che la vita che ho scelto di fare significa vivere in maniera completamente aperta e trasparente con i fan che amo e con il pubblico, per il 100% del mio tempo. Quello che però non posso accettare è che mi si venga a dire che ho mentito per coprire qualcosa che non ho commesso. Io non ho niente da nascondere”.

Per poi aggiungere: “Non è un segreto tutto ciò che ho fatto della mia adolescenza. Non solo ho fumato e sostenuto la marijuana, ho sperimentato anche altre droghe, una delle mie più grandi canzoni e su ballare e sniffare nel bagno. Ho mandato a farsi fottere e tradito relazioni quando ero più giovane. Sono stata cacciata da “Hotel Transylvania” per aver comprato una torta a forma di pene a Liam per il suo compleanno e per averla leccata. Ho oscillato su una palla di demolizione. Ci sono probabilmente più nudi di me su internet che di qualsiasi altra donna”.

Miley ha rivendicato il suo essere limpida e trasparente: “Ho imparato da ogni esperienza della mia vita. Non sono perfetta, non voglio esserlo, è noioso. Sono cresciuta di fronte a voi, ma la linea di fondo è che sono cresciuta. Posso ammettere molte cose, ma mi rifiuto di ammettere che il mio matrimonio è finito a causa dei tradimenti. Liam e io siamo insieme da un decennio. L’ho già detto e rimane vero, adoro Liam e lo farò sempre. Ma a questo punto ho dovuto prendere una sana decisione per me stessa e lasciarmi alle spalle una vita precedente. Sono nelle condizioni più sane e più felici da molto tempo. Possiamo dire che sono una che fa twerking, una fumatrice di bonghi, una maleducata ma non sono una bugiarda. E sono orgogliosa di dire semplicemente che sono in un posto diverso rispetto a quando ero più giovane”.

