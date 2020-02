Milla Jovovich è diventata mamma per la terza volta: è nata Osian

Milla Jovovich è diventata mamma per la terza volta. La 44enne top model, attrice e cantante ucraina naturalizzata statunitense e il marito Paul W. S. Anderson hanno accolto con gioia la piccola Osian. I genitori vip delle piccole Ever, 11 anni, e Dashiel, 4, sono ovviamente al settimo cielo.

Milla Jovovich con la sua adorabile famiglia – Foto: Instagram

La bellissima notizia è stata annunciata dal papà vip con questo dolcissimo e tenerissimo scatto condiviso sul suo profilo Instagram che immortala Milla con la piccola Osian in braccio circondata dall’affetto della sua adorabile famiglia.

Sia la mamma tris sia la baby vip stanno bene. Milla Jovovich non vede l’ora di tornare subito in forma: “Di nuovo in palestra e potrei semplicemente rimettermi le calze senza diventare rossa per lo sforzo, penso che sarò in grado di gestire qualsiasi cosa”.

Congratulazioni ai genitori vip e un caloroso benvenuto alla piccola Osian anche da parte della nostra redazione!