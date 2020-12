Mino Magli contro Elisabetta Gregoraci: “Quando stava con me, stava anche con Flavio Briatore e altri”

Mino Magli si è scagliato nuovamente contro la showgirl e attuale concorrente del GF Vip 5 Elisabetta Gregoraci in tv. L’imprenditore e stilista ha rivelato durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso di Barbara d’Urso che quando stava insieme a lui, Elisabetta Gregoraci stava anche con il famoso manager e imprenditore Flavio Briatore e “anche altre persone hanno dichiarato di essere state con lei”. Mino Magli si è anche difeso dall’accusa di farsi pubblicità in tv sulla pelle della mamma vip di Nathan Falco, respingendo al mittente queste critiche e asserendo che vuole solo tutta la verità sulla sua precedente storia d’amore con la gieffina vip.

Dopo la prima intervista rilasciata a Live – Non è la d’Urso, Mino Magli è tornato nuovamente nella trasmissione di Canale 5 sostenendo di essere stato, per anni, l’amante segreto di Elisabetta Gregoraci.

L’uomo si è definito umiliato dopo le ripetute dichiarazioni di uomini diversi circa presunte relazioni con la showgirl nello stesso periodo (tra il 2001 e il 2007) in cui, secondo Magli, lei gli avrebbe preparato continue cene a lume di candela.

“Mi sono sentito umiliato – ha detto Magli -, perché io l’ho presentata ai miei figli e poi ho scoperto che nello stesso periodo, oltre a stare con me e con Briatore, ci sono altre persone che hanno dichiarato di essere state con lei”.

Lui continua a richiedere a gran voce un confronto aperto con la showgirl: “Ho provato a mettermi in contatto con lei, le ho scritto e non mi ha mai risposto e poi mi ha bloccato. Io mi sono sentito libero di dire la verità. Voglio guardarla negli occhi e capire fino a che punto ha mentito – ha aggiunto l’imprenditore a Barbara d’Urso -. Sono anche disposto a sottopormi alla macchina della verità”.

Magli ha dichiarato di aver avuto con la Gregoraci una relazione lunga sei anni. “Lei mi presentava come fidanzato della cugina”, aveva spiegato.

Ha rivelato che è pure pronto a sottoporsi alla macchina della verità.

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi famosi del jet set nazionale e internazionale!