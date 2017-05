Miriam Leone ha parlato di maternità, famiglia e figli durante un’intervista rilasciata al settimanale Grazia. La splendida e meravigliosa attrice e conduttrice televisiva italiana non sogna il matrimonio, né di diventare mamma. La vincitrice della 69ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia 2008 ha spiegato: “La verità è fondamentale dirla a se stessi, con il resto del mondo credo che basti l’onestà. Quando mi sono confessata la mia, ho trovato anche la strada. Un po’ tardi a dire il vero: avevo quasi 25 anni. Volevo fare l’attrice: 25 anni sono un bel po’ per cominciare la carriera. E per dirmi la verità. Mi sono mentita a lungo. Volevo aderire ai desideri della mia famiglia: laurea, matrimonio, figli, casa in riva al mare con terrazzo e barbecue. Ho la casa, il terrazzo e il barbecue. Ma me li sono comprati tutti da sola, senza l’aiuto di un uomo”.

Miss Italia 2008 ha poi proseguito: “Per ora, famiglia e figli non sono nel mio orizzonte. E voglio proprio dirlo, perché bisogna smetterla di considerare la maternità come un destino obbligato. Ci sono donne che non vogliono un figlio, altre che non possono averlo. Libere tutte. Detto questo, magari fra due giorni sono incinta. Sto scherzando, eh?”.

La sua carriera di attrice non è stata facile, soprattutto agli inizi. “Ero disperata – ha confidato Miriam Leone -, non volevo e non potevo sputare nel piatto che mi era stato offerto. Ma, davvero, ci stavo male. Mi sono iscritta a molti provini. E facendo la parmigiana, tanta e spesso. Cucinare mi rilassa, ridimensiona tutto, tiene la testa impegnata in qualcosa di buono e nutriente. Mi attacca alle mie radici di donna del Sud. I provini andavano malissimo. Capirai: nel curriculum avevo Miss Italia e televisione. Poi l’ennesimo rifiuto ha dato i suoi frutti: la stessa persona che mi aveva scartata per un film, mi ha ripescata per il ruolo di Veronica Castello in 1992. Ed eccomi”.