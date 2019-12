Miriana Trevisan su Serena Enardu: “Mai conosciuta, mio figlio mi diceva che era dolcissima”

Miriana Trevisan è tornata a parlare dell’ex compagna del suo ex marito Pago, Serena Enardu, nel salotto televisivo di Caterina Balivo, Vieni da me. L’ex velina di Striscia la notizia ed ex star di Non è la Rai ha ribadito di non aver mai conosciuto l’ex tronista di Uomini e Donne, ma suo figlio Nicola le ha riferito che era dolcissima.

La showgirl ed ex modella ha escluso a priori un ritorno di fiamma con l’ex marito: “No, in realtà ci stimiamo molto, abbiamo un bambino insieme che amiamo tantissimo. C’è un bel rapporto, un rapporto affettuoso, e questo nostro figlio lo sente molto. Ma c’è solo questo tipo di rapporto”.

Poi sulla rottura tra Pago e Serena Enardu sancita durante l’ultima edizione del reality show Temptation Island Vip, l’ex velina Miriana Trevisan ha spiegato: “Lui ha sofferto veramente per la sua fidanzata, di recente. Me ne ha anche parlato, perché a volte parliamo delle nostre cose private. Tra di noi c’è affetto e basta”.

La soubrette ha poi ribadito di non aver mai visto Serena: “Ho detto la verità, negli anni in cui loro sono stati insieme non ho mai avuto l’occasione di conoscerla. Lei vive in Sardegna, e quando Nicola va a trovare il papà non vado anche io. Per me l’importante è stato sempre quello che diceva mio figlio. Lui stava bene ed era contento quando si vedevano, mi ha detto che lei era stupenda e dolcissima. Mi bastava sapere che mio figlio stava bene”.

Oggi Miriana è single dopo la fine della sua relazione d’amore con Giulio Cavalli, ma sono rimasti in buoni rapporti.