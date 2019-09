Morgan dopo lo sfratto vive in uno sgabuzzino circondato dagli insetti a Milano. Non sta più lavorando ed è davvero distrutto. Il musicista, cantautore ed ex giudice di X Factor ha raccontato la sua drammatica storia al programma radiofonico I Lunatici.

Il famoso artista Morgan ha asserito: “È stato come uno stupro. La casa è la cosa più importante che hai. Ora vivo in uno sgabuzzino a Milano, circondato dagli insetti. Non sto più lavorando. Non faccio più niente mentre prima facevo un sacco di cose”.

Ora l’ex compagno di Asia Argento vive a Chinatown. “Sto molto male – ha spiegato Marco Castoldi -, uno non ci pensa ma la casa è quel posto che quando hai freddo vai a ripararti. Per tutti è così”.

La sua casa ormai è stata venduta. Anzi, a suo parere svenduta: “A 200mila euro quando ne valeva almeno 700mila”. Poi ha lanciato una stoccata al vetriolo nei confronti del giudice che ha deciso lo sfratto: “Dovrebbe sfruttare l’occasione per fare veramente il suo lavoro e pensare, ma evidentemente non ce la fa. Ora manderà tutto al macero”.

