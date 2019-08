“Nadia Toffa era una roccia e un concentrato di energie belle”, il ricordo della sorella Mara

“Nadia Toffa era una roccia e un concentrato di energie belle” è il ricordo commosso della sorella Mara intervistata dal settimanale Gente. L’ex conduttrice ed ex inviata del programma tv di Italia 1, Le Iene, è morta all’età di 40 anni il 13 agosto, dopo aver combattuto con orgoglio e tenacia la sua difficile e durissima battaglia contro il cancro. La sua morte ha lasciato un grande vuoto nella sua famiglia, ma anche nel mondo della televisione, gettando nello sconforto un intero Paese.

L’insegnante Mara ha raccontato la lotta di Nadia, svelando come fosse lei a sostenere la famiglia, disperata dopo aver scoperto che aveva un tumore. “Era Nadia che faceva coraggio a noi. Una roccia. Un concentrato di energie belle. Sono stata un po’ la sua seconda mamma, ma se avevo qualche problema lei sapeva sempre consigliarmi”.

Per poi sottolineare: “Era molto più matura della sua età. Era un’anima splendida e Dio ha voluto chiamarla a sé. Della sua battaglia contro il cancro diceva ‘Adesso la mia battaglia è questa e io non mi tiro indietro’. Ho visto gente che ringraziava mia madre per aver messo al mondo mia sorella”.

Mara ha poi raccontato alcuni lati del carattere della guerriera e solare conduttrice tv: “Era una persona vera – ha detto Mara -. Faceva approfondimento in mezzo alla gente. Noi siamo orgogliosi per il messaggio di forza e di speranza che ha lanciato a tutti. Ho visto gente che ringraziava mia madre per aver messo al mondo mia sorella. È arrivata qui anche una delegazione da Taranto, città di cui era diventata cittadina onoraria”.

Ora la famiglia di Nadia Toffa è decisa a portare avanti un progetto in ricordo della conduttrice delle Iene: “Dovremo pensare a qualcosa in sua memoria, organizzare qualche iniziativa per far in modo che la sua azione civile continui”.

