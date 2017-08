Nancy Coppola dell’Isola dei famosi pensa al secondo figlio

Nancy Coppola dell’Isola dei famosi vorrebbe diventare mamma per la seconda volta per regalare un fratellino o una sorellina al primogenito Vincenzo. L’ex naufraga vip partenopea ha confessato il suo grande desiderio al settimanale di gossip Vero. “Io e mio marito lavoriamo insieme – ha dichiarato l’artista neomelodica – e c’è un bellissimo rapporto tra di noi. Nostro figlio Vincenzo, che ha 5 anni, vorrebbe un fratellino o una sorellina, penso che sia arrivato il momento di accontentarlo. E’ un figlio unico viziato: sta con i nonni e la zia quando io lavoro, così i giorni che sta con me lo accontento sempre. Forse un fratellino lo aiuterebbe a calmarsi e diventare più responsabile”.

L’artista neomelodica napoletana dell’Isola dei famosi 2017 ha raggiunto la fama e il successo grazie al reality show di Canale 5 condotto dalla star tv Alessia Marcuzzi. Ha ricordato così la sua esperienza in Honduras: “E’ quello che volevo, io ero già conosciuta nel Meridione, ma volevo estendere la mia popolarità in tutta Italia e ci sto riuscendo. Ora fioccano le richieste, la gente mi vuole nelle discoteche, nelle feste pubbliche, agli eventi, insomma dappertutto. Ho sofferto in Honduras – ha confessato Nancy -, ho dormito per terra, sotto la pioggia, senza bagni a nostra disposizione e tra mille difficoltà. Tra i concorrenti sono l’unica a non essere mai andata al televoto, sono arrivata fno all’ultima puntata, mi sono classificata al quarto posto con il 70% dei voti. Ho avuto l’opportunità di mettermi in gioco mostrando realmente chi sono, mi sono fatta conoscere e apprezzare al di fuori del mio ambiente e della mia città”.

La sua carriera è in forte ascesa grazie all’Isola: “Una grande positività e tanta voglia di fare, sono soddisfatta del mio percorso, dopo 13 anni di carriera mi sto facendo conoscere da molte persone non napoletane, sto riscattando il mio genere musicale. Poi ho perso 9 chili, sto facendo l’impossibile per non riprenderli e mi sento una favola!”.

Auguri Nancy!