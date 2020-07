Nando Colelli del Grande Fratello lascia il mondo adult e diventa papà di un maschio

Nando Colelli del Grande Fratello 10 ha definitivamente lasciato il mondo dei film a luci rosse da un pezzo. Per la precisione da oltre un anno poiché si è innamorato di Sara Marcello. Anche in passato l’ex fidanzato di Margherita Zanatta aveva lasciato temporaneamente i set adult per amore, salvo poi tornarci una volta tornato single. Ora però la situazione è decisamente cambiata. Nando Colelli sta per diventare papà per la prima volta di un maschio.

Nando Colelli bacia Sara Marcello – Foto: Instagram

La notizia è stata diffusa da diversi settimanali di cronaca rosa, da Nuovo a Novella 2000. L’ex gieffino lavora attualmente come operaio, bevandista e cameriere. La sua vita è radicalmente cambiata da quando ha conosciuto Sara.

Nando Colelli e Sara Marcello – Foto: Instagram

L’esuberante e simpatico Nando Colelli aveva lasciato per ben tre volte i set a luci rosse per amore. Ora l’ex fidanzato di Margherita Zanatta ha detto addio al mondo adult per formare una famiglia con Sara Marcello.

La ragazza dell’ex gieffino è incinta di 7 mesi. Fra due mesi diventeranno genitori di un maschietto. “Non gli avrei mai permesso di continuare a fare film a luci rosse – ha confessato Sara alla rivista Nuovo –. Ora è mio e guai a chi me lo tocca”.

L’ex attore a luci rosse ha poi svelato sul suo profilo Instagram che suo figlio si chiamerà Riccardo.

