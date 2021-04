Natalino Capristo smentisce lo scoop del paparazzo Paolone: “Io e Giovanni Ciacci siamo soltanto amici, nessun flirt o storia”

Natalino Capristo ha voluto smentire seccamente il fragoroso scoop annunciato due settimane fa dal paparazzo dei vip Paolone durante la diretta Instagram del nuovo scomparto intitolato “Ve lo dice Paolone” del programma web I Sogni C…ostruiti con l’opinionista tv pugliese Vito Maria Camposeo. Il giovane e aitante ballerino ha voluto fare chiarezza al nostro sito iGossip.it, sottolineando che tra lui e Giovanni Ciacci non c’è mai stato amore e non c’è nessun flirt in corso. Sono soltanto amici, ma nulla di più.

Giovanni Ciacci e Natalino Capristo – Foto: Instagram

Giovanni Ciacci e Natalino Capristo stanno insieme? Il ballerino smentisce tutto

“Abbiamo iniziato a sentirci su Instagram – ha raccontato Natalino Capristo al nostro sito – Poi è nata un’amicizia e una certa simpatia. Dopo qualche mese mi ha proposto di andare alle terme per una sorta di vacanza/lavoro”.

Il giovanissimo e sexy ballerino Natalino Capristo ha specificato che con il 50enne costumista, opinionista, conduttore tv e curatore d’immagine di moltissimi vip e programmi televisivi non c’è mai stato nulla.

“Ci tengo a essere sincero – ha continuato Natalino -, non c’è stato nessun flirt, nessuna effusione e nessuna toccatina da parte mia”. Ma chi è Natalino Capristo?

Natalino ha 24 anni, circa 26 in meno rispetto a Giovanni Ciacci, ed è italo-greco. Sguardo sexy, fisico mozzafiato, capelli neri, occhi verdi e fascino da vendere.

Capristo è ballerino, ma anche modello e stilista. Al suo profilo Instagram sono iscritti 13mila followers.

Paolone lancia lo scoop su Natalino Capristo e Giovanni Ciacci

Da parecchio tempo non si parlava più della vita sentimentale di Giovanni Ciacci. Due settimane fa il paparazzo Paolone aveva svelato al docente e opinionista tv Vito Maria Camposeo di aver sorpreso personalmente l’opinionista dei programmi di Barbara d’Urso insieme con Natalino Capristo alla stazione centrale di Milano intorno all’orario di pranzo.

Giovanni Ciacci – Foto: Facebook

Ciacci aveva atteso Natalino alla stazione e poi erano andati insieme in auto. I due avevano poi fatto tappa, tra toccatine e qualche palpatina, in un ristorante meneghino per un pranzo.

Vito Maria Camposeo con il paparazzo Paolone – Foto: Screenshot da video

Paolone aveva rivelato che ci sarebbero anche delle foto, alcune anche abbastanza piccanti e scoppiettanti, che proverebbero questo appuntamento tra Giovanni Ciacci e Natalino Capristo.

Durante la diretta social, Paolone era tornato a parlare anche della (presunta e mediatica) coppia vip del momento, Can Yaman e Diletta Leotta, svelando le ultime indiscrezioni.