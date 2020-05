Nico Tortorella rivela ai suoi follower: “Sono versatile, dipende dai giorni”

Nico Tortorella ha rivelato ai suoi follower di essere versatile. Il bellissimo e pluritatuato attore statunitense di origini italiane ha precisato che dipende dai giorni. Cole Shepherd del drama della CW The Beautiful Life ha confessato il suo ruolo sessuale mediante un meme.

Nico Tortorella – Foto: Instagram

Razor della serie televisiva della ABC Make It or Break It – Giovani campionesse ha fatto coming out nel 2016 quando si è definito genderfluid e bisessuale in un’intervista rilasciata a “Vulture”. Sempre nel 2016 ha affermato di aver avuto una storia omosessuale con Kyle Krieger che è durata sei mesi.

Nel 2017 il sexy e intrigante Nico Tortorella ha dichiarato di essere in una relazione poliamorosa con Bethany C. Meyers, imprenditrice ed insegnante di fitness statunitense, al suo fianco da più di 11 anni. I due si sono poi sposati civilmente il 9 marzo 2018 a New York City.

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi famosi del jet set nazionale e internazionale. Stay tuned per saperne di più!