Nina Moric ha accusato Luigi Mario Favoloso di essere una persona violenta. L’ex top model croata naturalizzata italiana ha rivelato a Domenica Live che l’ex concorrente pluritatuato del Grande Fratello e simpatizzante di CasaPound la picchiava e la minacciava. L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha inoltre dichiarato che dopo l’ennesima lite, Favoloso se la sarebbe presa anche con il figlio Carlos. La sua scomparsa dunque sarebbe solamente un becero teatrino per vendicarsi dell’ex fidanzata vip.

Nina Moric con Luigi Mario Favoloso – Foto: Facebook

L’ex supermodella e showgirl croata ha dichiarato a Barbara D’Urso: “Mi ha messo le mani addosso tante volte. Ho continuato a stare con lui perché in questi casi si innesca un meccanismo psicologico malato per il quale ti dai la colpa […] Da tempo avevamo una relazione complicata – ha proseguito -, ma dopo il ritorno di mio figlio mi è stato vicino. In questi anni però è stato violento, sia in senso fisico che psicologico. Si è sfogato su di me in una maniera molto forte per l’ennesima volta – poi fra le lacrime ha aggiunto -. Purtroppo una volta anche Carlos ha subìto lo stesso atteggiamento […] Andavano anche d’accordo insieme, c’era armonia, ma lui ogni tanto aveva questi black out. E una sera in particolare ha avuto uno scatto e si è sfogato su mio figlio”.

L’ex supermodella Nina Moric ha poi asserito: “Da lì ho detto basta. Ho chiesto scusa a mio figlio. Non me la sarei mai aspettata una cosa simile. Lui mi ha detto ci sono: ‘Maschi e uomini’. Lui è un maschio. Ancora oggi Carlos gli vuole bene, ma per me oggi questa storia è chiusa per sempre”.

Nina ha criticato anche la madre di Luigi Mario Favoloso poiché sarebbe complice della scomparsa del figlio perché “Luigi è un calcolatore, sa rigirare le cose. Lui sta benissimo, ieri mi ha minacciato”. Minacce riferite a delle foto, risalenti a cinque anni fa, arrivate in via anonima. “Certo che è lui, sono io a casa mia. Chi potrebbe mai averle?”, ha affermato Nina Moric sulla colpevolezza dell’ex gieffino.

Fabrizio Corona sarebbe su tutte le furie. Un amico dell’ex re dei paparazzi italiani ha raccontato la rabbia di Fabrizio nei confronti di Luigi Mario Favoloso a Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso: “Io sono anche il personal trainer di Fabrizio Corona e ti dico che questo fatto gravissimo è venuto a saperlo anche lui. E non l’ha presa molto bene, è abbastanza inc****to”.