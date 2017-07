Nina Moric cerca una colf muta, non bella e timida. La showgirl ed ex top model croata ha pubblicato l’annuncio shock sulla sua seguitissima pagina Facebook, scatenando aspre e durissime polemiche in Rete. L’attivista di Casa Pound ha scioccato tutti con il suo post al vetriolo: “Cerco una domestica in Zona Milano San Babila, dal lunedì al venerdì, almeno 4 ore al giorno, per me è indifferente se di mattina o di pomeriggio, la vorrei non bellissima, per stare serena con mio figlio e con il mio fidanzato, che abbia già un po’ d’esperienza nella pulizia, che non abbia la taglia 38/40 così non mi ruba i vestiti, mi piacerebbe muta, ma anche timida e introversa va bene, parlo molto e ogni tanto voglio che mi ascolti se ho voglia di sfogarmi, ma che non si perda comunque in chiacchiere”.

Dopo aver rivelato di essere di destra, ma non fascista, l’ex top model e showgirl croata naturalizzata italiana ha concluso così il suo post social: “Fate girare perché anche se non sembra questo è un vero e proprio annuncio di lavoro”.

Il suo annuncio ha scatenato tantissime polemiche e critiche. Un fan ha scritto: “Credo che scherzare o giocare su un lavoro in questi tempi di crisi.e di pessimo gusto c’è gente che si uccide per trovare lavoro”. Durissimo il commento di un altro internauta: “Senti ma perché non vai tu a fare la domestica a casa di qualcuno???? O magari alla Caritas ad aiutare qualcuno. E forse l’unica MUTA dovresti essere tu. Una volta eri bella, adesso sei tutta labbra e niente cervello P.S. la plastica va insieme al metallo…”. Un altro ha aggiunto: “Ma sei seria??? Ma puoi fare un post del genere??? Che senso ha, se hai bisogno di una domestica ci sono annunci di lavoro chiami e fai i colloqui, ma le caratteristiche che hai scritto penso che nessuno si abbasserebbe a tanto, poi brutta cosa significa è oggettivo, anche me tu sei brutta”.